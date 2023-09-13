Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Terkini Jan Ethes, Serunya Nonton Indonesia vs Turkmenistan Bareng Jokowi dan Erick Thohir

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:30 WIB
4 Potret Terkini Jan Ethes, Serunya Nonton Indonesia vs Turkmenistan Bareng Jokowi dan Erick Thohir
Potret Terkini Jan Ethes, (Foto: BPMI)
A
A
A

POTRET Terkini Jan Ethes,  bisa Anda simak lewat artikel ini. Salah satu penampilan I muka umum terbaru dari sang cucu pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini adalah pada Selasa (12/9/2023) malam, ketika menonton pertandingan bola Indonesia vs Turkmenistan.

Putra pertama dari putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda ini memang selalu menyita perhatian di mana pun berada. Bukan hanya parasnya yang tampan dan menggemaskan, Jan Ethes juga sering menunjukkan tingkah lucunya saat ikut dalam sejumlah kegiatan Mbah Owi, sapaan Jan Ethes untuk Jokowi di berbagai kesempatan.

Seperti salah satunya semalam, ketika ikut menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Turkmenistan dalam babak kualifikasi Grup K Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo.

Lantas, seperti apa Jan Ethes sekarang? Berikut adalah empat potret Jan Ethes terkini, yang dikutip dari akun TikTok Gibran @gibran_rakabuming, Instagram Jokowi @jokowi, dan sumber lainnya, Rabu (13/9/2023)

1. Ikut nonton langsung ke stadion: Ini adalah Jan Ethes yang hendak mulai menonton pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan. Mengenakan jersey seragam timnas Indonesia warna merah, Jan Ethes nampak menikmati pertandingan tersebut duduk diapit Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahkan, Jan Ethes ikut melakukan selebrasi saat Timnas Indonesia mencetak gol perdana.

(Potret Terkini Jan Ethes, Foto: Instagram @cakrafarid6)

 

 

2. Bertanya pada Erick Thohir: Di tengah-tengah pertandingan, di sini Nampak Jan Ethes juga bertanya pada Erick Thohir yang juga Ketum PSSI terkait dengan pertandingan. Jan Ethes pun menyimak penjelasan Erick Thohir dengan seksama.

 

(Potret Terkini Jan Ethes, Foto: Instagram @cakrafarid6)

 

Halaman:
1 2
      
