Ini Dia 5 Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan Tubuh

SUDAHKAH Anda mengetahui manfaat bersepeda bagi kesehatan tubuh ? Jika iya, pastinya Anda ketagihan untuk melakukannya. Soalnya, selain bisa melatih kekuatan fisik, jenis olahraga yang satu ini juga dapat menenangkan pikiran.

Bersepeda termasuk ke dalam jenis olahraga kardio yang berfungsi menjaga kesehatan jantung, paru-paru, serta sirkulasi darah. Dengan bersepeda secara rutin, kadar lemak dalam darah pun menurun sehingga baik untuk mereka yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Olahraga ini juga dapat melatih otot tubuh seperti otot perut, paha, betis, dan kaki. Untuk menjaga kebugaran, sebaiknya berolahraga dalam seminggu dengan intensitas ringan hingga sedang sekitar 30 menit sebanyak 3 kali seminggu.

5 Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan Tubuh

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Mengendarai sepeda adalah aktivitas yang membuat jantung berdetak lebih cepat, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan detak jantung istirahat Anda. Anda bisa mendapatkan manfaat kardiovaskular yang sama dari bersepeda seperti yang didapatkan dari berjalan, berlari, atau senam.

2. Mencegah Risiko Terjadinya Diabetes

Kurangnya aktivitas olahraga menjadi salah satu faktor risiko penyebab diabetes. Bersepeda secara rutin merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengelola kondisi diabetes.

Untuk mendapat manfaat bersepeda secara optimal, Anda dapat mengkombinasikan kegiatan bersepeda secara rutin dengan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah dan mengatasi kegemukan.

3. Menjaga Berat Badan: Bersepeda bisa membantu menjaga berat badan, ini karena kegiatan tersebut dapat membakar lemak dan meningkatkan laju metabolisme tubuh.