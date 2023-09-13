Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Dia 5 Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan Tubuh

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:14 WIB
Ini Dia 5 Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan Tubuh
Manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh, (Foto: AladinMall)
A
A
A

SUDAHKAH Anda mengetahui manfaat bersepeda bagi kesehatan tubuh ? Jika iya, pastinya Anda ketagihan untuk melakukannya. Soalnya, selain bisa melatih kekuatan fisik, jenis olahraga yang satu ini juga dapat menenangkan pikiran.

Bersepeda termasuk ke dalam jenis olahraga kardio yang berfungsi menjaga kesehatan jantung, paru-paru, serta sirkulasi darah. Dengan bersepeda secara rutin, kadar lemak dalam darah pun menurun sehingga baik untuk mereka yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Olahraga ini juga dapat melatih otot tubuh seperti otot perut, paha, betis, dan kaki. Untuk menjaga kebugaran, sebaiknya berolahraga dalam seminggu dengan intensitas ringan hingga sedang sekitar 30 menit sebanyak 3 kali seminggu.

Untuk mengetahui manfaatnya, simak artikel berikut ini!

5 Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan Tubuh

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Mengendarai sepeda adalah aktivitas yang membuat jantung berdetak lebih cepat, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan detak jantung istirahat Anda. Anda bisa mendapatkan manfaat kardiovaskular yang sama dari bersepeda seperti yang didapatkan dari berjalan, berlari, atau senam.

2. Mencegah Risiko Terjadinya Diabetes

Kurangnya aktivitas olahraga menjadi salah satu faktor risiko penyebab diabetes. Bersepeda secara rutin merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengelola kondisi diabetes.

Untuk mendapat manfaat bersepeda secara optimal, Anda dapat mengkombinasikan kegiatan bersepeda secara rutin dengan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah dan mengatasi kegemukan.

3. Menjaga Berat Badan: Bersepeda  bisa membantu menjaga berat badan, ini karena kegiatan tersebut dapat membakar lemak dan meningkatkan laju metabolisme tubuh.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/612/2841028/ternyata-ini-alasan-kenapa-di-jepang-tidak-boleh-boncengan-sepeda-h5EEpA2hPY.jpg
Ternyata ini Alasan Kenapa di Jepang Tidak Boleh Boncengan Sepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/21/481/2583078/yuk-pilih-sepatu-bersepeda-dengan-tapat-agar-terhindar-dari-cedera-8CzTdCUnrZ.jpg
Yuk Pilih Sepatu Bersepeda dengan Tapat agar Terhindar dari Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/612/2568475/ini-cara-komunitas-sepeda-tua-indonesia-kenalkan-ontel-kepada-generasi-muda-oYjDRThJBM.jpeg
Ini Cara Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kenalkan Ontel kepada Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/612/2568469/merawat-sepeda-tua-ini-keuntungan-besar-yang-akan-didapat-31Rdhv8rue.jpeg
Merawat Sepeda Tua, Ini Keuntungan Besar yang Akan Didapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/612/2568461/tidak-sekadar-gowes-komunitas-sepeda-tua-ikut-menjaga-sejarah-indonesia-7uUDTshvdj.jpeg
Tidak Sekadar Gowes, Komunitas Sepeda Tua Ikut Menjaga Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/10/612/2545012/nikmati-gfny-di-bali-makin-hemat-bersama-mister-aladin-ldWEGzIBXt.jpg
Nikmati GFNY di Bali Makin Hemat Bersama Mister Aladin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement