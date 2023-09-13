5 Manfaat Jamu Tradisional untuk Kesehatan, Bikin Hubungan Suami Istri Makin Joss!

SALAH satu manfaat jamu tradisional yang dikenal orang adalah meningkatan vitalitas seksual pria. Alhasil, hubungan suami istri makin joss.

Ya, manfaat jamu bagi kesehatan sudah sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Beberapa bahan baku jamu pun kini telah melalui uji klinis, sehingga dapat dipastikan efektivitas dan manfaatnya.

Jamu tradisional khas Indonesia terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Ada sekitar 2.500an jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional, baik sebagai suplemen maupun pengobatan penyakit.

1. Melangsingkan Badan

Jamu untuk melangsingkan badan lazim disebut dengan jamu galian singset. Jamu ini adalah minuman tradisional masyarakat Jawa yang terbuat dari beberapa bahan alami seperti daun jati Belanda, kunir putih dan temulawak.