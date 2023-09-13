Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Belanja Bulanan Murah, Gak Bikin Isi Dompet Ludes

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:43 WIB
5 Tips Belanja Bulanan Murah, Gak Bikin Isi Dompet Ludes
Tips belanja bulanan murah Aladin Mall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

TIPS  belanja bulanan murah berikut ini tak akan bikin dompet Anda jadi ludes terkuras. Bahkan Anda juga bisa menabung, selama tidak membeli barang di luar kebutuhan.

Umumnya, ibu rumah tangga kerap menemui godaan saat berbelanja. Sebab, setiap kali pergi ke supermarket atau pasar, selalu ada-ada saja yang dibeli di luar dari rencana awal.

Sebelum belanja, sebaiknya Anda membuat list apa yang paling dibutuhkan. Dari produk kecantikan dan perawatan kulit, kesehatan, kebutuhan pangan, keperluan rumah, hingga produk fashion harus dibuat daftar mana yang lebih dahulu dibeli.

Selengkapnya, kamu bisa mengikuti tips belanja bulanan berikut ini.

Tips Belanja Bulanan Murah

1. Membuat Daftar Belanja

Tips belanja bulanan murah yang pertama adalah membuat daftar belanja. Penting untuk mencatat barang apa saja yang akan kamu beli serta mengetahui skala prioritas saat hendak berbelanja.

Dengan membuat daftar belanja, kamu bisa mengatur pengeluaran dan tahu tujuan dari setiap barang yang dibeli. Alhasil kamu bisa lebih berhemat.

2. Aktif Mencari promo

 

Kamu harus aktif mencari tahu berbagai promosi lewat brosur, pamflet, diskon dan juga informasi di e- commerce. Kamu juga bisa pantau terus akun media sosial supermarket atau akun-akun khusus pemburu promo. Pasti terdapat berbagai macam jenis diskon dan penawaran menarik yang sangat menguntungkan setiap bulannya.

 BACA JUGA:

3. Buat Daftar Menu Makan

Tips belanja bulanan hemat berikutnya adalah merencanakan menu makan selama satu minggu. Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak sembarangan saat membeli bahan pangan. Di samping itu, cara di atas cukup membantu kita saat belanja bulanan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
