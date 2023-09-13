Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Maia Estianty Pamer Foto SMA Tahun 98, El Rumi versi Perempuan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:11 WIB
Maia Estianty Pamer Foto SMA Tahun 98, El Rumi versi Perempuan
Maia Estianty. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAIA Estianty memang menjadi salah satu hot mom yang nampak awet muda. Meskipun sudah memiliki 3 anak, tapi penampilannya memang masih nampak seperti anak muda.

Nah, belakangan dia mengunggah foto lawasnya di akun Instagram pribadinya, @maiaestiantyreal. Dalam unggahan tersebut, Maya terlihat sedang duduk di sebuah sofa. Mantan istri Ahmad Dhani ini terlihat cantik dalam balutan kemeja putih polos yang dipadukan dengan celana blue jeans.

Dalam foto tersebut, Maia Estianty terlihat rupawan dengan memasang ekspresi bahagia. Dirinya tersenyum memamerkan gigi putihnya yang bersih. Kulit wajahnya terlihat bersih dan sehat, dengan tambahan make up tipis. Sementara untuk rambut, Maia yerlihat memiliki potongan rambutnya berbentuk layer sebahu tanpa poni.

Maia Estianty

Foto Maia Estianty ini ternyata diambil pada tahun 1998. Saat itu usianya masih 22 tahun. Menurut Maia, dirinya kala itu sangat culun.

“Jaman kuliah taun 98. Culun bingits yakkkk. Jaman itu belum tau gimana tutorial make up yeeee..,” tulis Maia Estianty melalui kolom caption Instagram.

Walaupun menurutnya culun, namun netizen menilai jika wajah Maia Estianty sangatlah cantik. Bahkan beberapa menyebut Maia mirip dengan El Rumi, putra keduanya.

“EL versi cewek,” tulis @let***.

“Ya Allah bun cantik bgt.. mirip el yaah,” tulis @kop***.

“Nah iki El wedok,” tulis @tin***.

Halaman:
1 2
      
