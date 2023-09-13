42 Tebak-tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, Cocok Buat Cairkan Suasana

TEBAK-Tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, akan diuraikan dalam artikel ini. Tebak-tebakan merupakan aktivitas yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang bersama teman dan keluarga. Tebak-tebakan juga biasanya dilontarkan untuk mencairkan suasana agar lebih akrab dan menghindari kecanggungan.

Namun, seringkali kita tidak terpikir tebak-tebakan apa yang bisa dilontarkan untuk mencairkan suasana. Untuk itu, mari simak 42 tebak-tebakan buah lucu berikut dengan jawabannya, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023)

1. 10 tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya

Buah, buah apa yang nyolot?

Jawaban: Apelo? / Apelo liat-liat?

Buah, buah apa yang bikin semangat?

Jawaban: Semangka, semangat kakak

Buah apa yang bisa menampung banyak barang?

Jawaban: Leci (laci)

Buah apa yang suka bangun pagi?

Jawaban: Apel (apel pagi)

Buah apa yang punya duit banyak?

Jawaban: Sri kaya

Buah apa yang banyak dosanya?

Jawaban: Salak-an saja aku terus.

Buah apa yang durhaka?

Jawaban: Melon kundang

Buah apa yang berakhiran huruf “K”?

Jawaban: Mangga busuk, pepaya busuk, apel busuk.

Buah yang di dalamnya banyak bijinya?

Jawaban: Semangka, coba saja hitung

Buah apa yang bijinya kasar?

Jawaban: Kedondong

2. 11 Tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya

Buah apa yang luarnya neraka, dalamnya surga?

Jawaban: Durian (durian punya kulit berduri yang diibaratkan neraka, sementara buahnya sangat nikmat seperti surga)

Buah apa yang pernah menjajah Indonesia?

Jawaban: Terong belanda

Buah apa yang muncul di akhir film?

Jawaban: Tomat (Tamat)

Buah apa yang paling ditakutin sama pejuang LDR (Long distance relationship)?

Jawaban: Jalin hubungan susah-susah, ujung-ujungnya pisang deh

Buah apa yang enggak ada otaknya?

Jawaban: Semua buah enggak punya otak, kan buah

Buah apa yang ditakutin mahasiswa?

Jawaban: Belimbingan skripsi.

Buah apa yang suka dipakai perang?

Jawaban: Jambu runcing (Bambu runcing)

Buah apa yang berada di sebelah jari manis?

Jawaban: Kelengkeng (Kelingking)

Buah yang mirip dengan melon?

Jawaban: ya buah melon, semua buah melon mirip

Buah apa yang sopan banget?

Jawaban: Mangga

Buah apa yang selalu segar dan bikin ketagihan?

Jawaban: Buah bibir

3. 10 Tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya

Sayang, tapi nggak pacaran?

Jawaban: Sebatas timun (teman)

Kalau rambut putih itu namanya uban, kalau rambut warnanya hijau disebut apa?

Jawaban: Rambutan

Buah apa yang suka poligami?

Jawaban: Kiwi (Komedian Kiwil)

Buah apa yang bisa bikin galau?

Jawaban: Ya sudah, kita pisang saja (pisah)

Buah, buah apa yang ada “di sana”?

Jawaban: Nangka-na (bahasa Jawa “di sana”)

Buah apa yang dimakan berbahaya?

Jawaban: Buah apa saja yang makannya di jalan tol

Buah apa yang bikin panas?

Jawaban: Apel jam 12 siang (apel siang)

Buah apa yang membosankan?

Jawaban: Di-anggur-in

Buah apa yang bikin senyum terus?

Jawaban: Buahagia’in kamu (bahagiain)

Buah apa yang sedih banget?

Jawaban: Nangis tersirsak-sirsak (terisak-isak)