42 Tebak-tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, Cocok Buat Cairkan Suasana

TEBAK-Tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, akan diuraikan dalam artikel ini. Tebak-tebakan merupakan aktivitas yang biasa dilakukan untuk mengisi waktu luang bersama teman dan keluarga. Tebak-tebakan juga biasanya dilontarkan untuk mencairkan suasana agar lebih akrab dan menghindari kecanggungan.
Namun, seringkali kita tidak terpikir tebak-tebakan apa yang bisa dilontarkan untuk mencairkan suasana. Untuk itu, mari simak 42 tebak-tebakan buah lucu berikut dengan jawabannya, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023)
1. 10 tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya
Buah, buah apa yang nyolot?
Jawaban: Apelo? / Apelo liat-liat?
Buah, buah apa yang bikin semangat?
Jawaban: Semangka, semangat kakak
Buah apa yang bisa menampung banyak barang?
Jawaban: Leci (laci)
Buah apa yang suka bangun pagi?
Jawaban: Apel (apel pagi)
Buah apa yang punya duit banyak?
Jawaban: Sri kaya
(Tebak-tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, Foto: Freepik)
Buah apa yang banyak dosanya?
Jawaban: Salak-an saja aku terus.
Buah apa yang durhaka?
Jawaban: Melon kundang
Buah apa yang berakhiran huruf “K”?
Jawaban: Mangga busuk, pepaya busuk, apel busuk.
Buah yang di dalamnya banyak bijinya?
Jawaban: Semangka, coba saja hitung
(Tebak-tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, Foto: Tabrez Syed/Unsplash)
Buah apa yang bijinya kasar?
Jawaban: Kedondong
2. 11 Tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya
Buah apa yang luarnya neraka, dalamnya surga?
Jawaban: Durian (durian punya kulit berduri yang diibaratkan neraka, sementara buahnya sangat nikmat seperti surga)
Buah apa yang pernah menjajah Indonesia?
Jawaban: Terong belanda
Buah apa yang muncul di akhir film?
Jawaban: Tomat (Tamat)
Buah apa yang paling ditakutin sama pejuang LDR (Long distance relationship)?
Jawaban: Jalin hubungan susah-susah, ujung-ujungnya pisang deh
Buah apa yang enggak ada otaknya?
Jawaban: Semua buah enggak punya otak, kan buah
Buah apa yang ditakutin mahasiswa?
Jawaban: Belimbingan skripsi.
Buah apa yang suka dipakai perang?
Jawaban: Jambu runcing (Bambu runcing)
Buah apa yang berada di sebelah jari manis?
Jawaban: Kelengkeng (Kelingking)
Buah yang mirip dengan melon?
Jawaban: ya buah melon, semua buah melon mirip
(Tebak-tebakan Buah Lucu dan Jawabannya, Foto: Unsplash)
Buah apa yang sopan banget?
Jawaban: Mangga
Buah apa yang selalu segar dan bikin ketagihan?
Jawaban: Buah bibir
3. 10 Tebak-tebakan buah lucu dan jawabannya
Sayang, tapi nggak pacaran?
Jawaban: Sebatas timun (teman)
Kalau rambut putih itu namanya uban, kalau rambut warnanya hijau disebut apa?
Jawaban: Rambutan
Buah apa yang suka poligami?
Jawaban: Kiwi (Komedian Kiwil)
Buah apa yang bisa bikin galau?
Jawaban: Ya sudah, kita pisang saja (pisah)
Buah, buah apa yang ada “di sana”?
Jawaban: Nangka-na (bahasa Jawa “di sana”)
Buah apa yang dimakan berbahaya?
Jawaban: Buah apa saja yang makannya di jalan tol
Buah apa yang bikin panas?
Jawaban: Apel jam 12 siang (apel siang)
Buah apa yang membosankan?
Jawaban: Di-anggur-in
Buah apa yang bikin senyum terus?
Jawaban: Buahagia’in kamu (bahagiain)
Buah apa yang sedih banget?
Jawaban: Nangis tersirsak-sirsak (terisak-isak)