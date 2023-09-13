Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Manfaat Pisang untuk Wajah, Salah Satunya Bisa Lembabkan Kulit

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:30 WIB
5 Manfaat Pisang untuk Wajah, Salah Satunya Bisa Lembabkan Kulit
Manfaat pisang bagi wajah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PISANG terkenal dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya untuk merawat kulit wajah lho.

Kandungan Vitamin A, C, dan B6 dalam pisang ternyata bermanfaat untuk mengatasi kerusakan kulit akibat matahari hingga memberikan kelembaban kulit. Meskipun demikian, tentu akan terasa asing untuk mengaplikasikan pisang di wajah.

Mengutip dari Lifestyle Asia, Rabu (13/9/2023), berikut adalah beberapa manfaat menakjubkan pisang untuk kulit dan cara menggunakannya.

1. Mencerahkan kulit

Pisang mengandung asam alfa hidroksi (AHA) dan bertindak sebagai exfoliant atau menghilangkan sel-sel kulit secara alami. Dengan begitu kulit akan lebih cerah secara alami.

2. Mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari

Paparan sinar matahari memang tidak dapat dihindari untuk beberapa orang yang harus beraktivitas di luar ruangan. Namun, bukan berarti kerusakan kulit akibat sinar matahari tidak dapat dihindari.

Pisang yang memiliki kandungan antioksidan, vitamin A, C, dan E yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari secara alami.

Pisang

3. Menenangkan kulit

Selain buahnya, ternyata kulit pisang juga sangat dingin dan memiliki kandungan anti-inflamasi. Kandungan tersebut sangat ideal untuk melembabkan kulit kering dan mengatasi kulit berjerawat.

4. Menghindari kulit dari penuaan

Dengan bertambahnya usia, tentu terjadi perubahan pada kulit wajah. Nantinya, kulit wajah akan muncul tanda-tanda penuaan. Seperti kerutan dan munculnya bintik-bintik hitam. Masalah kulit ini ternyata dapat diatasi dengan pisang lho. Sebab, pisang memiliki kandungan anti-kerut yang dapat membantu mengatasi masalah penuaan.

5. Membersihkan kulit dari bakteri

Bakteri yang sangat kecil ada di mana-mana. Tanpa kita sadari, bakteri juga bisa menempel di kulit wajah sehingga menyebabkan berbagai macam masalah kulit. Tidak ada salahnya untuk membunuh bakteri tersebut secara maksimal dengan mengaplikasikan kulit pisang di wajah.

Kulit memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Kandungan ini merupakan metode yang sangat baik untuk membersihkan kulit. Polifenol ini juga memiliki efek antioksidan, itulah sebabnya minyak kulit pisang merupakan komponen yang fantastis untuk digunakan dalam serum wajah, menurut para ahli.

