Cegah Kanker Serviks, Kemenkes Gencarkan Vaksin HPV

KEMENTERIAN Kesehatan tengah menggencarkan pemberian vaksin HPV pada perempuan. Sebab kanker serviks menjadi empat besar jumlah kasus kanker pada wanita di Indonesia. Pemberian vaksin ini pun menyasar perempuan mulai usia sembilan tahun, melalui bulan imunisasi sekolah.

Pada wanita dewasa, ataupun wanita yang aktif secara seksual pemberian vaksin HPV juga disarankan untuk mencegah infeksi virus penyebab kanker serviks. Jika biasanya vaksin HPV hanya berisi lima jenis virus HPV, salah satu rumah sakit di wilayah Tangerang menyediakan vaksin HPV multivalen.

Vaksin ini dirancang untuk melindungi terhadap infeksi virus HPV dengan sembilan jenis strain berbeda.

"Di antara tipe-tipe ini, HPV 16 dan 18 dikenal sebagai yang paling berisiko dan sering kali terkait dengan kanker serviks. Sementara vaksin HPV multivalen ini dirancang untuk melindungi terhadap HPV tipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58," tutur Dokter Spesialis Kebindanan dan Kandungan Konsultan Onkologi, Alexy Oktoman Djohansjah.

Adapun pemberian vaksin HPV pada wanita dewasa dilakukan sebanyak tiga kali dan dilakukan atas rekomendasi dokter. Berbeda dengan pemberian vaksin pada remaja, wanita dewasa harus melakukan serangkaian tes untuk memastikan tidak ada infeksi virus HPV di dalam tubuhnya.

"Untuk itu memang disarankan mendapatkan vaksin HPV sedini mungkin, karena efektivitas nya jauh lebih tinggi. Tapi wanita dewasa pun bisa dapat setelah dipastikan bersih dari HPV," tutur Alex

Wanita di atas 15 tahun harus mendapatkan tiga kali suntik, sementara di bawah 15 tahun hanya 1-2 kali suntik. Selain pemberian vaksin, salah cara untuk penularan virus HPV dengan mendeteksi dini infeksi virus tersebut.