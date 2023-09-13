Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Kasus Film Porno, Ternyata Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |01:00 WIB
Viral Kasus Film Porno, Ternyata Ini Bahayanya bagi Kesehatan
Bahaya menonton film porno bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan tengah menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kini penyidik dari Polda Metro Jaya telah menangkap, dan menetapkan lima tersangka yang berperan dalam pembuatan film asusila tersebut.

Berkaca dari kasus itu, ternyata film porno juga dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Salah satunya yaitu penurunan kecerdasan fungsi otak.

Menurut dr Clarin Hayes menonton adegan dewasa atau film porno akan menimbulkan rasa kesenangan tersendiri. Sehingga adrenalin akan berpacu, dan rasa nikmat serta kepuasan akan terjadi pada saat itu.

“Ini terjadi karena hormon dopamin sedang ‘membanjiri’ bagian otak yang disebut Prefrontal Cortex,” kata dr Clarin, Rabu (13/9/2023).

video porno

Hormon dopamin yaitu hormon yang membuat seseorang senang, dan Prefrontal Cortex adalah bagian otak yang berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, membentuk kepribadian, dan berprilaku sosial.

Kemudian saat Prefrontal Cortex ‘dibanjiri’ oleh hormon dopamin, maka fungsi-fungsi yang terdapat pada Prefrontal Cortex akan menurun. Kondisi ini membuat seseorang kurang berpikir kritis, dan lebih sulit konsentrasi.

Halaman:
1 2
      
