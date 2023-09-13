9 Makanan Terbaik untuk Penderita Diabetes, Konsumsi Yuk!

PENYAKIT diabetes atau penyakit kencing manis merupakan penyakit yang perlu diwaspadai. Mengatur pola makan dan pola hidup sehat merupakan salah satu kunci utama dalam menangani penyakit ini. Namun masih banyak orang yang bingung dalam memilih makanan yang baik untuk penderita diabetes.

Dilansir dari Nutrition News Abbott, terdapat beberapa makanan yang ternyata baik dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Artikel ini akan membahas tuntas mengenai makanan apa saja yang dapat dikonsumsi serta terbaik untuk penderita diabetes.

BACA JUGA:

1. Apel

Mungkin buah-buahan untuk para penderita diabetes merupakan pilihan yang sulit, namun ternyata buah apel memiliki khasiat yang ternyata bermanfaat untuk para penderita diabetes. Buah yang kaya akan vitamin C, rendah gula, kaya akan serat dan juga rendah lemak. Apel sangat cocok untuk pilihan anda, selain sehat dan juga mudah di dapat.

2. Kacang almond

Kacang renyah ini kaya akan magnesium dan juga mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. almond kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, protein, dan serat yang bagus untuk membantu mengatur kadar glukosa darah. Makan kacang almond secara teratur juga dapat menjadi pemasok mineral yang akan menyeimbangkan gula darah di dalam tubuh.

3. Chia seed

Chia seed atau biji selasih ternyata bermanfaat untuk menurunkan atau menjaga berat badan agar tetap ideal, hal ini juga berpengaruh untuk menjaga kadar gula darah di dalam tubuh. Selain kaya serat, biji selasih ini juga mengandung protein dan menyediakan 18 persen asupan kalsium harian.

4. Bayam

Sayuran hijau yang sudah sangat terkenal akan kesehatannya ini ternyata memang terbukti memiliki segudang manfaat. Daun hijau ini hanya memiliki 41 kalori per cangkir yang dimasak dan mengandung magnesium dan serat yang ramah gula darah. Anda dapat menikmati bayam dengan mudah seperti ditumis ataupun direbus.

5. Blueberry

Blueberry mengandung senyawa yang telah terbukti membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan juga gula darah. Blueberry juga merupakan sumber serat dan nutrisi lain seperti vitamin C dan antioksidanSebuah penelitian menunjukkan bahwa makan setara dengan dua cangkir blueberry setiap hari meningkatkan sensitivitas insulin pada orang yang kelebihan berat badan dan memiliki resistensi insulin.

BACA JUGA:

6. Oatmeal

Oatmeal tidak hanya baik untuk kesehatan jantung, namun juga bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Namun, anda harus menghindari oatmeal instan karena memiliki kadang gula yang cukup tinggi.