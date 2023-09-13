10 Cara Alami Turunkan Kolesterol Tanpa Obat, Banyak Tertawa Salah Satunya

10 CARA alami turunkan kolesterol tanpa obat, banyak tertawa salah satunya akan diuraikan dalam artikel ini. Seperti diketahui kadar kolesterol tinggi merupakan kondisi di saat kadar kolesterol dalam darah melampaui jumlah normal, hal itu bisa menyebabkan penumpukan kolesterol dan dapat mengganggu aliran darah, karena salurannya tersumbat.

Kolesterol tinggi dapat memicu sejumlah penyakit, seperti di antaranya penyakit kardiovaskular, serangan jantung hingga stroke. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus rutin memeriksakan kadar kolesterol dan menerapkan pola hidup sehat agar kadar kolesterol kembali normal.

10 Cara Alami Turunkan Kolesterol Tanpa Obat

Ternyata, ada banyak cara alami lho yang bisa diterapkan untuk menurunkan kadar kolesterol. Berikut adalah sepuluh cara alami turunkan kolesterol tanpa obat.

1. Menjaga Berat Badan Ideal

Menjaga berat badan ideal merupakan salah satu cara alami turunkan kolesterol tanpa obat, karena obesitas atau kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Mengutip penelitian Alexander B Leichtle yang dipublikasi pada American Journal of Clinical Nutrition, mengendalikan berat badan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi metabolisme tubuh terhadap kolesterol, berat badan yang ideal juga dapat membantu meningkatkan penyerapan kolesterol baik (HDL) dan mencegah penumpukan kolesterol jahat (LDL).

BACA JUGA:

2. Rutin Berolahraga

Berolahraga memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, dengan rutin berolahraga juga merupakan cara alami turunkan kolesterol tanpa obat. Dengan rutin berolahraga dapat meningkatkan kadar HDL dan mengurangi LDL. Cukup dengan berolahraga minimal 30 menit per hari atau lima kali dalam seminggu. Lakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda jarak dekat.

3. Mengelola Stres

Cara alami turunkan kolesterol tanpa obat adalah dengan mengelola stress. Kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, jika mental stress dan tertekan dalam waktu yang lama dapat membawa dampak negatif pada tubuh, salah satunya meningkatkan kadar LDL dan trigliserida dalam tubuh. Ketika sedang stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Produksi dua hormone itu memang berdampak baik karena bisa menghasilkan energi yang lebih besar karena kortisol dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Tetapi, meningkatnya hormon tersebut juga dapat memicu trigliserida sehingga kadar kolesterol dalam tubuh ikut meningkat.

4. Berhenti Merokok

Merokok memang memiliki sejumlah dampak buruk bagi kesehatan, salah satunya meningkatkan LDL dalam tubuh. Karena, zat nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menghambat perjalanan kolesterol menuju hati untuk proses penyaringan, dampaknya kolesterol menumpuk di pembuluh darah, bahkan menyumbat pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan demikian, berhenti merokok adalah cara alami turunkan kolesterol tanpa obat.

5. Kurangi Minuman Beralkohol

Sama halnya dengan merokok, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan terjadinya masalah kesehatan, termasuk meningkatkan kadar LDL, trigliserida, dan tekanan darah. Mnegutip laman Kemenkes RI, tidak ada takaran alkohol yang aman untuk dikonsumsi. Sehingga, akan lebih baik jika kebiasaan mengonsumsi alkohol segera dihentikan secara cara alami turunkan kolesterol tanpa obat.

BACA JUGA:

6. Menjaga Pola Makan

Menjaga pola makan adalah cara alami turunkan kolesterol tanpa obat, termasuk juga berbagai penyakit lainnya. Sehingga, kamu harus menjaga pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan manis dan makanan yang mengandung lemak jahat seperti lemah jenuh dan lemak trans.