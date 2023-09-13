Mengenal Penyakit Kram Otot, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

MENGENAL kram otot, masalah kesehatan yang dialami masyarakat secara tiba-tiba. Kram otot terjadi karena beberapa alasan berbeda, tetapi paling sering terjadi ketika otot tidak dapat rileks dengan benar.

Dilansir dari halaman WebMD pada Kamis (14/9/2023). Ketika satu atau lebih otot terasa seperti berkontraksi atau menjadi kencang tiba-tiba dan tidak bisa rileks, maka kondisi inilah yang disebut dengan kram otot.

Gejala Umum

Ada beberapa bagian tubuh Anda di mana Anda kemungkinan besar mengalami kram otot:

Perut

Lengan

Kaki

Pada belakang atau bagian belakang paha

Tangan

Paha depan atau bagin depan paha

Bagian belakang betis atau kaki bagian bawah

Faktor Risiko

Orang dewasa yang lebih tua, orang dengan gangguan saraf, orang yang sedang hamil atau menstruasi, dan orang-orang yang terlalu sering menggunakan atau meregangkan otot mereka lebih mungkin untuk mengembangkan kram otot.

Adapun penyebab lain kram otot meliputi:

Dehidrasi

Tetap di satu posisi untuk waktu yang lama

Kekurangan mineral, kadang-kadang disebabkan oleh mengambil diuretik.