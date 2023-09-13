Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pria Ini memiliki 96 Anak di Usia 32 Tahun, Kok Bisa?

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:00 WIB
Pria Ini memiliki 96 Anak di Usia 32 Tahun, Kok Bisa?
Pria ini miliki 9 orang anak di usia 32 tahun. (Foto: Dailymail.com)
SEORANG pria bernama Dylan Stone-Miller telah menjadi seorang ayah dari 96 anak pada usianya yang ke-32 tahun. Hal tersebut bisa terjadi melalui hasil sumbangan spermanya.

Kini Dylan sedang melacak anak-anaknya dengan menggunakan spreadsheet berisi nama mereka dan ID bank sperma yang unik. Hasil pencariannya membuahkan hasil, dengan Dylan yang menemukan 25 induk kandungnya.

Dylan sudah menyumbangkan spermanya sejak berada di perguruan tinggi dan berlangsung selama enam tahun. Dilansir dari dailymail pada Rabu, (6/9/2023), kisah Dylan yang mendonorkan spermanya dimulai ketika dia sedang belajar psikologi di Georgia.

Anak-Anak

Namun dia ditangkap karena mengonsumsi alkohol saat masih dibawah umur. Orang tuanya berkata kepada Dylan untuk mencari pengacara dan saat itulah ia memutuskan untuk mendaftar menjadi pendonor sperma berbayar di Xytex, sebuah bank sperma terkemuka.

Dalam waktu enam tahun dia mengumpulkan sebanyak 100 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp1,5 juta dari setiap donasi yang dia lakukan.

"Saya memberikan izin untuk mengungkap identitasku kepada keturunan aku namun hanya setelah mereka berusia 18 tahun,” tutur Dylan.

Diluar dari prediksi, ternyata Dylan pertama kali bertemu dengan salah satu dari 96 anaknya saat anak itu berusia enam tahun. Hal tersebut dikarenakan ibu Harper (nama anak donasi Dylan) mencari tau identitas dari pendonornya.

