Warning! Ini 6 Bahaya Terlalu Banyak Makan Protein

SELAMA ini protein memang jadi nutrisi penting dalam makanan kita, dan kekurangannya dapat menurunkan kekebalan tubuh, merusak rambut dan kulit, kehilangan massa otot, dan menyebabkan kelelahan. Namun, terlalu banyak protein sama berbahayanya dengan terlalu sedikit protein.

Dikutip dari Antara, terlalu banyak makan protein ternyata juga berbahaya bagi kesehatan. Bahkan banyak orang mungkin mengalami masalah pencernaan jika pola makannya tinggi protein tetapi rendah serat.

Ahli Gizi Juhi Kapoor mengungkap enam bahaya terlalu banyak makan protein, yang dilaporkan laman Hindustan Times. Apa saja?

1. Ketegangan ginjal

Asupan protein yang berlebihan dapat memberikan tekanan ekstra pada ginjal, yang berpotensi menyebabkan masalah ginjal pada individu yang sudah memiliki masalah ginjal sebelumnya.

2. Dehidrasi

Diet tinggi protein dapat meningkatkan kehilangan air melalui urin, yang berpotensi menyebabkan dehidrasi jika Anda tidak menambah asupan air.

3. Ketidakseimbangan nutrisi

Terlalu fokus pada protein dapat menyebabkan pengabaian nutrisi penting lainnya seperti karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral.

4. Masalah pencernaan

Beberapa orang mungkin mengalami ketidaknyamanan pencernaan, termasuk sembelit, ketika mengonsumsi protein dalam jumlah yang sangat tinggi.