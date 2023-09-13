5 Makanan Bikin Umur Panjang, Salah Satunya Ikan Salmon

SELAMA ini banyak orang mencari berbagai macam cara agar panjang umur. Sebab banyak orang ingin bisa menghabiskan banyak waktu bersama dengan orang atau keluarganya di dunia ini.

Salah satu cara menjaga diri agar memiliki umur panjang dan sehat yakni dengan memerhatikan asupan makanan untuk tubuh. Ternyata, ada beberapa makanan yang dapat bikin panjang umur.

Dikutip dari Eating Well, masyarakat Mediterania mengonsumsi makanan sayur, kacang-kacangan, dan gandum utuh. Gaya hidup sehat tersebut disebut juga dengan diet mediterania, pola diet lain yang umumnya dikaitkan dengan hidup lebih lama.

“Ketika saya berpikir tentang makan untuk umur panjang, pikiran saya langsung beralih ke Diet Mediterania," kata Beth Stark, RDN, LDN, seorang ahli diet terdaftar dan konsultan komunikasi nutrisi yang berbasis di Pennsylvania.

Lalu apa saja makanan yang bikin umur panjang?

1. Ikan salmon

“Salmon dan ikan berlemak lainnya memasok lemak omega-3 vital, protein tanpa lemak, vitamin B, selenium dan zat besi, menawarkan manfaat kesehatan seperti risiko penyakit jantung yang lebih rendah dan risiko kematian jantung mendadak 80-90 persen lebih rendah," kata Stark.

Selain itu, satu analisis dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa makan lebih dari 2 ons ikan per hari dikaitkan dengan 12% risiko lebih rendah untuk meninggal dari penyebab apapun.

Sementara studi besar lainnya menemukan mengonsumsi ikan dapat menurunkan 38% risiko kematian akibat Penyakit Alzheimer, 20% penurunan risiko kematian akibat kanker, dan 15-18% penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Tidak hanya itu, mengonsumsi makanan laut seperti ikan salmon juga bisa menurunkan depresi serta meningkatkan daya ingat dan kognisi.

2. Sayur hijau gelap

"Berkali-kali, data menunjukkan bahwa makan hijau tua dikaitkan dengan banyak hasil kesehatan, termasuk mengurangi risiko kematian dini," kata kata Lauren Manaker, M.S., RDN, LD, ahli diet berbasis di Charleston.

Satu meta-analisis dari 13 studi menemukan bahwa konsumsi sayuran berdaun hijau gelap secara teratur dikaitkan dengan risiko 15,8% lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular.

Penelitian lain menunjukkan, sayuran berdaun hijau memiliki manfaat seperti meningkatkan ketajaman mental hingga mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia (AMD). Satu studi yang mengikuti 2.800 peserta selama 15 tahun menemukan risiko AMD 35% lebih rendah pada mereka yang secara teratur mengonsumsi nitrat dari sayuran seperti sayuran hijau.

3. Kacang

Mengonsumsi kacang beberapa kali dalam seminggu menjadi pilihan yang bijaksana untuk mendukung kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Sebab, kacang-kacangan mengandung senyawa yang terkait dengan pengurangan risiko kanker, risiko diabetes tipe 2, menurunkan kolesterol, dan mengurangi peradangan. Hal ini benar-benar memperlihatkan jika kacang mampu membuat tubuh lebih sehat sehingga bisa berumur lebih panjang.