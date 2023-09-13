Atlet Tinju Muda Asal Bondowoso Meninggal Dunia, Alami Pendarahan Otak Akibat Pukulan Keras

MEDIA sosial dihebohkan dengan seorang atlet tinju bernama Farhat Mika Rahel Riyanto, berusia 15 tahun, asal Bondowoso Provinsi Jawa Timur yang meninggal dunia. Remaja tersebut mengalami pendarahan otak usai bertarung di arena tinju Porprov VIII Jatim 2023.

Farhat menerima pukulan keras pada bagian kepala pada ronde ketiga di babak delapan besar. Kondisi itu menyebabkan dirinya tidak sadarkan diri saat di dalam ring, dan langsung dilarikan ke rumah sakit Jombang.

Sayangnya nyawa Farhat tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada dini hari tadi.

“Inalillahi. Segenap Keluarga Besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya atlet tinju Porprov kontingen Kab. Bondowoso, Farhat Mika Rahel Riyanto. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Mohon doanya,” tulis pemilik akun, dikutip dalam Instagram @jatimpemprov, Rabu (13/9/2023).

Menurut laman Medical News Today, pendarahan otak akan memicu terjadinya kompresi dan kerusakan pada jaringan otak. Akibatnya darah yang membawa oksigen tidak bisa mengalir ke jaringan otak, dan apabila otak kekurangan oksigen hal ini akan menyebabkan pembengkakan atau edema serebral.

Adanya darah yang terkumpul akan membentuk massa, yang disebut dengan hematoma. Jika hal ini terjadi, maka oksigen yang mengalir ke sel-sel otak akan terhambat dan menyebabkan kematian.

Beberapa faktor dapat menyebabkan pendarahan otak meliputi :

1. Trauma atau cedera kepala

2. Aneurisma serebral

3. Tekanan darah tinggi

4. Anomali pembuluh darah

5. Kelainan darah

6. Tumor otak

7. Konsumsi obat-obatan