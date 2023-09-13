Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Wajib Cuci Tangan Usai Jenguk Pasien di ICU atau NICU? Ini Bahaya yang Mengintai

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |12:00 WIB
Mengapa Wajib Cuci Tangan Usai Jenguk Pasien di ICU atau NICU? Ini Bahaya yang Mengintai
Alasan wajib cuci tangan apabila dari ICU dan NICU. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJENGUK pasien ICU di rumah sakit adalah keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Kalau tidak darurat, ada baiknya Anda mengurunkan hal tersebut karena hal tersebut berisiko membawa penyakit.

Seperti diketahui, ruang ICU rumah sakit dikenal sebagai tempat tinggalnya mikroba, tak terkecuali mikroba penyebab penyakit. Kalau tidak menjaga kebersihan dengan baik, maka seseorang berisiko terpapar penyakit.

Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan setelah pulang dari ruang ICU rumah sakit adalah pastikan 'hand hygiene' atau kebersihan tangan terjaga dengan baik.

"Kalau dari sana tidak segera bersih-bersih, terutama cuci tangan, kemungkinan besar Anda bawa penyakit ke rumah," kata Dokter Spesialis Bedah dr S.H. Manullang, Sp.B, saat ditemui di seminar kesehatan yang diinisiasi Eka Hospital Group, di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (6/9/2023).

Pasien ICU

Dokter Manullang sendiri menjelaskan bahwa ruang ICU adalah ruangan di urutan kedua yang menyimpan banyak mikroba penyebab penyakit. Urutan pertama adalah NICU atau ruang ICU untuk anak-anak.

Jadi, kalau dari ICU atau NICU, kata dr Manullang, wajib bagi siapapun untuk mencuci tangan sebersih mungkin. Selain itu, pastikan pakaian yang dipakai dari ruang ICU atau NICU segera dicuci sesampainya di rumah.

Halaman:
1 2
      
