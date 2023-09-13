Kaki Remaja 21 Tahun Ini Diamputasi Gegara Diabetes, Kok Bisa?

BELUM lama ini sebuah video viral di TikTok yang memperlihatkan kisah seorang pria berusia 21 tahun di Malaysia. Dia terpaksa harus mengamputasi salah satu kakinya karena penyakit diabetes yang diidapnya.

Pria yang diketahui bernama Mahathir itu mengaku didiagnosis penyakit diabetes sejak April 2023 lalu. Usut punya usut, kondisi yang dialaminya itu ternyata imbas dari kebiasaan buruknya yang suka mengonsumsi minum-minuman manis dan berkarbonasi.

Bahkan, dia mengaku kerap memiliki kebiasaan jajan minuman manis dan bersoda setiap pulang sekolah. Sebab minuman tersebut cukup populer di lingkungannya.

Lantas, bagaimana bisa seseorang bisa terkena diabetes di usia muda? Begini penjelasannya, dilansir dari laman resmi Rumah Sakit Hermina, Rabu, (13/9/2023).

Pada dasarnya, penyakit diabetes bukan hanya dialami orang yang sudah berusia lanjut. Remaja ataupun anak muda juga bisa terkena diabetes. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa diabetes yang menyerang anak muda justru lebih berbahaya.

Hal inilah yang menjadi peringatan penting bahwa diabetes yang dialami di usia muda lebih sangat berbahaya serta sulit untuk ditangani.

Faktor mengapa remaja lebih rentan terkena diabetes kemungkinan disebabkan oleh gaya hidup dan masalah kesehatan. Faktor seperti genetik dapat meningkatkan risiko remaja mengidap diabetes

Namun, banyak gaya hidup tidak sehat yang menjadi masalah utama penyebab anak muda akhirnya mengidap diabetes.

Sejumlah faktor yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2 pada remaja diantaranya yakni obesitas, pola hidup tidak sehat seperti merokok dan suka mengonsumi minuman beralkohol, gemar mengonsumsi asupan manis dan makanan siap saji.

Faktor keturunan juga bisa mempengaruhi, yakni memiliki anggota keluarga dengan diabetes, memiliki riwayat diabetes gestasional, memiliki kadar kolesterol tinggi, hingga pernah didiagnosis pradiabetes.

Perkembangan diabetes tipe 2 di usia muda juga cenderung berbahaya, sehingga dapat menjadi komplikasi penyakit yang lebih serius. Contohnya termasuk retinopati, nefropati, neuropati, dan penyakit kardiovaskular.

Lantas bagaimana pencegahan diabetes di usia muda? Berikut diantaranya:

1. Menjaga berat badan ideal

Salah satu faktor utama remaja berisiko terkena diabetes tipe 2 adalah obesitas. Ketika kamu merasa berat badan berlebih, kamu bisa mengurangi sekitar 5-10% dari berat badan untuk mengurangi resiko terkena diabetes.

Diet kalori dan rendah lemak sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk menurunkan berat badan dan mencegah dari penyakit Diabetes.