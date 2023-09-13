5 Manfaat Dahsyat Bunga Pacar Air untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Bisa Obati Darah Tinggi

BUNGA pacar air ternyata memiliki 5 manfaat dahsyat yang jarang diketahui oleh banyak orang. Pasalnya ada berbagai macam manfaat kesehatan yang bisa dirasakan langsung oleh seseorang apabila mengkonsumsi bunga pacar air sebagai obat.

Meski terdengar cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, namun para peneliti percaya bahwa tumbuhan bunga pacar air memiliki khasiat luar biasa, terutama untuk kesehatan kulit.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa manfaat luar biasa yang bisa dirasakan oleh seseorang efek mengkonsumsi secara rutin bunga pacar air untuk kesehatan. Apa saja kira-kira?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (13/9/2023) terkait 5 manfaat bunga pacar air untuk kesehatan.

5. Pereda Nyeri Saat PMS

Manfaat pertama bunga pacar air untuk kesehatan yaitu sebagai pereda nyeri saat haid atau PMS. Bagi para wanita perlu menerapkan obat satu ini supaya mengurangi efek nyeri perut, kram, pinggang hingga melancarkan siklus haid secara teratur.