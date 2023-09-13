Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Ikan Ini Tak Boleh Dimakan oleh Penderita Diabetes

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:27 WIB
4 Ikan Ini Tak Boleh Dimakan oleh Penderita Diabetes
Ikan yang tak boleh dimakan penderita diabetes. (Foto: Glenview)
A
A
A

MUNGKIN masih banyak yang belum paham ternyata daftar 4 ikan ini tak boleh dimakan oleh penderita diabetes demi menghindari hal yang tidak diinginkan.

Meskipun ikan merupakan salah satu makanan yang mengandung banyak nutrisi seperti vitamin D dan Omega 3, namun ternyata ada beberapa ikan yang tidak boleh dimakan khususnya bagi penderita diabetes.

Bagi Anda yang menderita diabetes, sebaiknya menghindari beberapa olahan ikan tertentu, demi menjaga gula darah tetap terkendali. Ikan yang harus dihindari adalah yang mengandung banyak merkuri karena memakan ikan-ikan kecil lainnya.

Disarankan bagi para penderita diabetes agar mengkonsumsi ikan secara terbatas atau setidaknya dua kali seminggu. Jumlahnya pun juga disarankan dalam porsi minim setiap penyajian.

Lantas, apa saja sih ikan yang tidak boleh dimakan penderita diabetes? Berikut Okezone merangkum dari beberapa sumber, Selasa (13/9/2023), untuk pengetahuan kita bersama.

4. Ikan Tongkol

Pada urutan pertama, ada ikan tongkol yang merupakan ikan tuna jenis kecil. Ikan ini harus dihindari penderita diabete karena memiliki kadar merkuri yang tinggi. Apalagi, jika Anda mengonsumsi ikan tongkol yang kondisinya sudah tidak segar lagi.

Disarankan agar penderita diabetes tidak terlalu sering makan ikan ini atau maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Tujuannya untuk mencegah meningkatnya asupan garam yang menyebabkan resistensi insulin dan juga mencegah menumpuknya merkuri dalam tubuh.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
