Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Podcast Aksi Nyata Partai Perindo: Ini Pola Hidup yang Bikin Tubuh Tidak Obesitas

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:50 WIB
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo: Ini Pola Hidup yang Bikin Tubuh Tidak Obesitas
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo. (Foto: Ist)
A
A
A

OLAHRAGA menjadi salah satu aktivitas yang untuk sebagian orang masih sulit untuk dilakukan. Meskipun masih bisa dilakukan dalam waktu singkat, kesibukkan menjadi salah satu alasan utama kebanyakkan orang melewatkan aktivitas satu ini.

Padahal olahraga memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Olahraga sudah harus menjadi kebiasaan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dimana salah satu manfaatnya adalah menurunkan berat badan.

 Podcast Aksi Nyata

“Sebenarnya hal inti dalam berolahraga adalah satu, agar kita bisa mempertahankan fungsi tubuh supaya stabil sampai tua,” kata Muhammad Wilman Nugraha, seorang Bachelor in Sport Coaching dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (13/9/2023).

Wilman melihat banyak fenomena bahwa sebagian besar orang hanya sekedar melakukan olahraga, namun tak begitu memperdulikan gaya hidupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169305//ristra_clinic_program_penurunan_berat_badan-t1HT_large.jpg
Angka Obesitas di Indonesia Naik, Ristra Clinic Luncurkan Program Penurunan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157424//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-DmfB_large.jpg
62% ASN Jakarta Obesitas, Pramono: Ikuti Saya, Tukang Jalan dan Sepedaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221//rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/481/3154766//gula-kcHP_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Tubuh Sudah Kena Overdosis Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547//obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151569//minuman_manis-BQyH_large.jpg
Suka Minuman Manis? Hati-Hati Bisa Picu Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement