Podcast Aksi Nyata Partai Perindo: Ini Pola Hidup yang Bikin Tubuh Tidak Obesitas

OLAHRAGA menjadi salah satu aktivitas yang untuk sebagian orang masih sulit untuk dilakukan. Meskipun masih bisa dilakukan dalam waktu singkat, kesibukkan menjadi salah satu alasan utama kebanyakkan orang melewatkan aktivitas satu ini.

Padahal olahraga memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Olahraga sudah harus menjadi kebiasaan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dimana salah satu manfaatnya adalah menurunkan berat badan.

“Sebenarnya hal inti dalam berolahraga adalah satu, agar kita bisa mempertahankan fungsi tubuh supaya stabil sampai tua,” kata Muhammad Wilman Nugraha, seorang Bachelor in Sport Coaching dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (13/9/2023).

Wilman melihat banyak fenomena bahwa sebagian besar orang hanya sekedar melakukan olahraga, namun tak begitu memperdulikan gaya hidupnya.

