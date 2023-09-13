Podcast Aksi Nyata Partai Perindo: Lakukan Olahraga Ini Agar Terhindar dari Obesitas

KINI obesitas merupakan masalah kesehatan global yang dapat terjadi di berbagai kalangan usia. Dalam upaya untuk menghindari atau mengatasi obesitas, olahraga adalah salah satu kunci penting yang dapat membantu Anda menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Muhammad Wilman Nugraha, seorang Bachelor in Sport Coaching, ada beberapa olahraga yang mudah dan dapat dilakukan setiap hari.

“Jogging, lari. Kedua olahraga ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan gerak yang bisa dilakukan seriap hari. Namun, untuk melakukannya ada intensitas tersendiri sehingga bisa di maintain dalam jangka waktu panjang,” ujar Wilman dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (13/9/2023).

Wilman kemudian menjelaskan bagaimana cara menjaga intensitas olahraga ini penting disesuaikan dengan umur individu.

