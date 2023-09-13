Lantik 2 Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Uno Minta Gercep Berinovasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hari ini resmi melantik dua Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Kedua direktur tersebut yakni Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Herry Rachmat Widjaja dan Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr. Ali Muhtasom.

Herry Rachmat Widjaja yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Poltekpar Lombok, kali ini kembali diberikan amanah untuk melanjutkan karyanya di Poltekpar Makassar.

Sementara, Ali Muhtasom yang selama ini berkarier sebagai dosen di Poltekpar Makassar, kali ini resmi diamanahkan untuk memberikan karya-karya terbaiknya di Poltekpar Lombok.

Usai pelantikan tersebut, Sandi berharap keduanya mampu memberikan inovasi-inovasi terbaik bagi kemajuan Poltekpar.

(Foto: MPI/Wiwie Heriyani)

“Saya menitipkan beberapa hal. Pertama adalah ke Pak Ali, Lombok ini adalah destinasi super prioritas, siapkan SDM-SDM yang berkualitas. Dan kita harus pastikan bahwa harus berstandar internasional,” ujar Sandi saat ditemui di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

“Kita memastikan bahwa SDM pariwisata dan ekonomi kreatif kita standarnya itu bisa disebut sebagai salah satu standar tertinggi,” tambah dia.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini juga berharap bagi Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Herry Rachmat Widjaja agar bisa semakin membangkitkan potensi pariwisata yang ada di wilayah tersebut, salah satunya wisata Geopark.