10 Aktivitas Terbaik yang Dapat Dilakukan saat Liburan di Vietnam, Dijamin Seru!

VIETNAM punya alam yang indah dan situs sejarah sehingga banyak wisatawan asing berkunjung ke negara komunis tersebut. Selain itu, aneka kuliner lezat yang khas dimiliki Vietnam juga mampu menggoyang lidah turis.

Vietnam salah satu negara tujuan wisata favorit turis mancanegara di Asia Tenggara. Liburan dengan biaya murah yang ditawarkan Vietnam tentu saja membuat wisatawan terutama kaum milenial tertarik berkunjung.

Lalu apa saja yang bisa dilakukan jika liburan ke Vietnam?

Melansir dari Vietnam Nomad, berikut 10 hal terbaik yang dapat dilakukan Anda saat berkunjung ke Vietnam.

1. Mengunjungi Hoi An

Hoi An kota kuno yang indah di Vietnam Tengah. Kota situs Warisan Dunia UNESCO terkenal dengan pengaruh budaya dari China, Jepang, dan Prancis yang terlihat pada arsitektur dan perumahannya.

Kota Hoi An di Vietnam

Anda dapat menikmati berbagai kuliner seperti mi Quang dan cao lau di Hoi An. Terdapat juga tempat perbelanjaan yang menjual pakaian bermotif unik, barang kerajinan tangan, dan lainnya. Di sini, Anda dapat berkeliling di setiap sudut kota sembari menikmati pemandangan sekitar yang indah.

2. Rasakan ketenangan di Kepulauan Con Dao

Con Dao adalah destinasi terpencil di lepas Pantai Selatan Vietnam yang menawarkan pemandangan pulau tropis dengan garis pantai biru kehijauan yang indah.

Pulau adalah saksi sejarah perang Vietnam yang mengerikan. Ada Penjara Con Dao yang juga dikenal sebagai ‘Neraka di Bumi’ bagi para tawanan perang. Banyak penduduk setempat yang menjadikan destinasi ini sebagai perjalanan spiritual.

Kepulauan Con Dao di Vietnam (Pinterest.com)

3. Bermalam di Ha Long Bay

Ha Long Bay adalah destinasi yang yang wajib dikunjungi saat berwisata di Vietnam, yang dapat memberikan sensasi liburan yang menakjubkan.

Anda dapat menginap di kapal pesiar disana setidaknya satu malam, dan akan membawa Anda melewati jalur air yang berkelok-kelok, sehingga dapat sebuah barisan batu kapur raksasa.

Ha Long Bay di Vietnam (Viralscape)

Selain itu, Anda dapat melihat pemandangan matahari terbit dan terbenam dari atas kapal, yang dikelilingi oleh ribuan batu kapur dengan berbagai bentuk dan ukuran. Perjalanan ini merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pecinta alam.

4. Mengunjungi pasar terapung di Delta Mekong

Delta Mekong memiliki pemandangan alam yang indah dan sebagai sistem perairan yang terhubung antara penjual dan pembeli untuk menjual hasil bumi segar mereka.

Waktu terbaik untuk merasakan suasana otentiknya disini sekitar pukul 6 pagi hingga 7 pagi sembari menyaksikan perahu motor yang melintas, dan menciptakan suasana yang hidup dan ramai, dan menjadi ciri khas kehidupan di Delta Mekong.