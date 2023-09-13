Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kereta Cepat Bandung-Jakarta Diuji Coba, Sandiaga Berharap Pariwisata Makin Maju

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:06 WIB
Kereta Cepat Bandung-Jakarta Diuji Coba, Sandiaga Berharap Pariwisata Makin Maju
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bangga karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah diuji coba beroperasi mulai, Rabu (13/9/2023).

Uji coba dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Bersama rombongan, Jokowi naik kereta cepat dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang, Bandung Barat.

“Saya super bangga dan saya ucapkan selamat kepada seluruh yang terlibat dalam penyiapan kereta cepat tersebut,” ujar Sandiaga Uno di Kantor Kemenparekraf, Jakarta.

 BACA JUGA:

Sandiaga mengaku ayah, ibu, dan keluarganya banyak yang dari Bandung. Dulu, ia sering bolak-balik Jakarta-Bandung.

“Ibu dan bapak saya ini orang Bandung, lulusan ITB dan UPI, jadi saya bolak-balik dulu ke Bandung, dan banyak keluarga di Bandung,” lanjutnya.

 Ilustrasi

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sandiaga berharap kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung makin membuat pariwisata berkembang dan bisa membuka peluang wisata baru di Bandung.

“Tentunya ini selain membuka peluang wisata yang sudah dikembangkan di Bandung, tapi terbuka lagi beberapa peluang untuk wisata berbasis infrastruktur, wisata kuliner,” ungkapnya.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Angela Tanoesoedibjo juga sempat ikut dalam uji coba kereta cepat tersebut.

 BACA JUGA:

Di momen tersebut, Angela bercerita bahwa akses ke Bandung dari Jakarta kini lebih mudah, nyaman dan cepat lewat kereta cepat tersebut.

Bahkan, jika biasanya harus memakan waktu hingga 2 jam lebih, dengan kereta cepat tersebut, penumpang bisa sampai ke Bandung dari Jakarta hanya dalam waktu kurang dari 40 menit saja.

“Menurut mba Wamen yang mencoba kemarin, mba Wamen cerita bahwa 20 menit sudah sampai di Padalarang dan 20 menit lagi melalui feeder sudah ada di Bandung. Jadi nggak sampai 40 menit,” tutur Sandiaga.

“Sementara kalau kita berkendaraan itu bisa sampai 2 jam lebih. Nah ini tentunya game chance lah. Kami melihat akan hidup lah peluang-peluang wisata maupun juga mobilitas yang kemaren kami dapatkan,” sambungnya.

Dengan adanya peluang kemudahan mobilitas ini, Sandiaga lantas berharap agar hal ini bisa menjadi sebuah kebanggaan dan lembaran baru di dunia pariwisata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/406/2752944/sandiaga-paparkan-capaian-kemenparekraf-selama-2022-di-depan-komisi-x-dpr-ri-NnpirbbMrk.jpg
Sandiaga Paparkan Capaian Kemenparekraf Selama 2022 di Depan Komisi X DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/406/2743102/sandiaga-ungkap-strategi-khusus-kemenparekraf-hadapi-resesi-global-2023-5sKlWqPSFZ.jpg
Sandiaga Ungkap Strategi Khusus Kemenparekraf Hadapi Resesi Global 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/16/406/2410929/tempat-wisata-abai-prokes-sandiaga-uno-minta-pemda-berikan-sanksi-TYwkHMhLTR.jpeg
Tempat Wisata Abai Prokes, Sandiaga Uno Minta Pemda Berikan Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/02/406/2404401/salat-di-masjid-saksi-tsunami-aceh-sandiaga-uno-di-balik-musibah-ada-hikmah-dan-berkah-UnEbD5Id4t.jpg
Salat di Masjid Saksi Tsunami Aceh, Sandiaga Uno: Di Balik Musibah Ada Hikmah dan Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/30/406/2403357/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-coba-genose-c19-di-pameran-sneakers-keren-banget-pOBlWOjzc8.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Coba GeNose C19 di Pameran Sneakers: Keren Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/24/406/2383438/tingkatkan-jumlah-wisatawan-pemprov-luncurkan-calendar-of-event-coe-aceh-2021-rSGZbRowOU.jpg
Tingkatkan Jumlah Wisatawan, Pemprov Luncurkan Calendar of Event (CoE) Aceh 2021
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement