Bukan Hanya Tertawa, 5 Hal Ini Ternyata Bikin Kuntilanak Menangis Penuh Derita

KUNTILANAK tidak hanya identik dengan tawanya yang menyeramkan tetapi juga tangisannya. Sebagian masyarakat bahkan bertanya kuntilanak menangis karena apa?

Kuntilanak adalah makhluk gaib dalam mitologi Indonesia. Bentuknya sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut panjang yang

menutupi wajahnya. Mereka juga sering dikaitkan dengan fenomena tertentu seperti kuntilanak menangis.

Menghimpun berbagai sumber, berikut beberapa teori kuntilanak menangis karena apa.

Kisah Tragis di Masa Lalu

Beberapa versi cerita mengatakan bahwa kuntilanak adalah seorang wanita yang memiliki kisah tragis. Semasa hidupnya ia mengalami kekerasan seksual dan ditinggal kekasihnya dalam keadaan hamil.

Kemudian ia bunuh dan belum sempat melahirkan anaknya atau keguguran. Arwah mereka gentayangan di dunia karena dan tidak bisa menuju kealam setelah kematian.

Kuntilanak menangis sebagai ungkapan kesedihan mereka karena jalan hidup yang tragis. Mereka merasa depresi karena aib yang ditanggungnya dalam kehidupan sebelumnya.

Mengenang Anak Mereka

Kuntilanak menangis karena kehilangan anak mereka secara mengenaskan. Beberapa kisah mengatakan anak kuntilanak meninggal dalam kandungan. Sebagian lagi mengatakan mereka kehilangan anak karena keguguran.

Tangisan kuntilanak mencerminkan kesedihan yang mendalam dan kerinduan tak berkesudahan.