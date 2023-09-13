Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Digelar November, Festival Danau Lindu 2023 Ajang Promosi Wisata Megalitikum

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:00 WIB
Digelar November, Festival Danau Lindu 2023 Ajang Promosi Wisata Megalitikum
Aksi bersih-bersih Danau Lindu di Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: ANTARA)
A
A
A

FESTIVAL Danau Lindu kembali digelar pada 11 hingga 13 November 2023 di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Event ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata Danau Lindu sekaligus cagar budaya megalitikum di daerah tersebut.

"Sigi memiliki potensi wisata alam alami non-buatan dan situs cagar budaya megalit yang terus dipromosikan lewat berbagai kegiatan dan strategi," kata Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (13/9/2023).

Danau Lindu yang terletak di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut merupakan danau terbesar kedua di Sulawesi Tengah setelah Danau Poso.

 BACA JUGA:

Danau Lindu berada di pegunungan dan kawasan hutan Lindu wilayah kerja Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Dalam kawasan taman nasional di Kecamatan Lindu terdapat danau dan cagar budaya.

 

Masyarakat di Kecamatan Lindu hidup berdampingan dengan danau, situs cagar budaya, dan hutan. Daerah ini dikenal memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat, yang hingga saat ini terus dilestarikan oleh masyarakat setempat.

 BACA JUGA:

Samuel mengatakan objek wisata Danau Lindu menawarkan beberapa spot destinasi kepada wisatawan di antaranya keindahan dan keunikan danau yang terletak di pegunungan, budaya dan adat istiadat, cagar budaya serta potensi hutan dan hasil hutan yang telah dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

"Pemkab Sigi akan mempromosikan potensi - potensi ini melalui Festival Danau Lindu untuk menarik minat wisatawan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement