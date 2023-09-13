Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Tips Menghilangkan Bau Makanan Menempel di Tangan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |21:30 WIB
6 Tips Menghilangkan Bau Makanan Menempel di Tangan
Tips menghilangkan bau menempel di tangan, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK dipungkiri, usai memasak atau makan terkadang kerap bau alias aroma yang khas dari bahan makanan, misalnya aroma bawang merah dan bawang putih menempel ke sela-sela jari dan telapak tangan.

Sudah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pun, jejak bau atau aromanya terkadang masih bisa tercium jelas karena masih menempel di sela-sela tangan.

Nah, jika Anda termasuk yang sering mengalami hal seperti ini, penting untuk tahu apa saja tips menghilangkan bau bekas makanan atau bumbu yang menempel di sela-sela tangan. Dilansir dari NDTV Food, Rabu (13/9/2023) simak paparannya berikut ini.

1. Cuci tangan pakai odol: Selain untuk membersihkan gigi, odol juga bisa dipakai untuk menghilangkan bau dari tangan. Cobalah untuk mencuci tangan menggunakan pasta gigi, kemudian jangan lupa cuci kembali tangan menggunakan sabun biasa.

2. Lemon: Merendam tangan dalam air perasan lemon dapat mengatasi bau bawang dan bau amis yang membandel, harum khas dari lemon bisa menjadi salah satu cara menghilangkan bau bawang di tangan. Caranya sangat mudah, cukup dengan melumurkan seiris lemon pada permukaan tangan, kemudian bilas dengan air dan sabun.

3. Rendam di jus tomat: Caranya, haluskan beberapa butir tomat segar menggunakan blender lalu tuang jus tomat ke dalam mangkuk atau nampan yang sekiranya cukup besar agar bisa meletakkan kedua tangan di dalamnya.

Setelah itu,  letakkan tangan Anda di dalam jus tomat dan rendam selama tiga hingga lima menit. Setelah itu, bilas menggunakan air hangat diikuti dengan air dingin.

Halaman:
1 2
      
