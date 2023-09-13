Teh Celup vs Teh Tubruk, Mana yang Lebih Baik Kualitasnya?

TEH jadi salah satu jenis minuman yang paling populer dikonsumsi banyak orang di berbagai belahan dunia, termasuk masyarakat Indonesia.

Ada dua jenis teh yang dijual di pasaran, teh kantung atau teh celup dan teh tubruk. Punya visual yang berbeda, kedua jenis teh ini dapat terlihat jelas jika keduanya sangat berbeda.

Teh celup terlihat dikemas di dalam kantung khusus yang telah diukur untuk menyeduh satu cangkir teh dengan cepat. Sementara teh tubruk merupakan kumpulan daun teh yang dikemas dalam bentuk besar. Ketika ingin membuat secangkir teh, maka kita harus menakar teh sendiri.

Sama-sama nikmat dan menawarkan cita rasanya tersendiri, namun secara kualitas sebetulnya di antara teh kantung versus teh tubruk, manakah yang punya kualitas lebih baik?

(Foto: NDTV Food)

Mengutip Real Simple, Rabu (13/9/2023) teh kantung sering disebut, dianggap memiliki kualitas teh yang rendah, namun Sara Martinelli, dari Boulder Dushanbe Teahouse di Boulder menyebut jika teh kantung memiliki kualitas yang baik. Kualitas teh dalam kantung dan teh tubruk nyatanya keduanya sama-sama baik.

“Baik daun dalam kantung dan teh tubruk dapat dibuat dari teh berkualitas, jadi pilihannya benar-benar lebih berkaitan dengan preferensi 'gaya' menyiapkan," kata Martinelli.