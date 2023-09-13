Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Soto Padang, Segara Disantap Bersama Keluarga

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:05 WIB
Resep Soto Padang, Segara Disantap Bersama Keluarga
Soto Padang. (Foto: Instagram)
SIAPA yang kangen masakan padang? Masakan padang memang dikenal kaya akan bumbunya yang membuatnya nikmat. Memang, masakan padang bevariasi tidak melulu harus bersantan.

Nah, salah satu masakan padang yang tidak memerlukan santan adalah Soto Padang. Berikut resep soto padang, seperti dilansir dari Instagram @doyanmakan_23.

Bahan-bahan:

-Soun secukupnya, rendam air dingin hingga layu, tiriskan.

-500 gram daging sapi atau sesuai selera.

-Tulang sapi secukupnya untuk kuah (tulang engkel/ kaki lebih bagus hasilnya).

-Bawang goreng, seledri, jeruk nipis, kerupuk merah secukupnya, perkedel kentang untuk pelengkap.

-Air secukupnya, kurang lebih 4-5 liter air.

-20 lembar daun jeruk.

-6 lembar daun salam.

-2 batang serai memarkan.

-1 sendok makan bumbu soto padang (bubuk).

-1 bungkus bumbu soto/ bumbu sop utuh (boleh skip).

-1/2 bungkus minyak soto (boleh skip)

-Garam dan kaldu sapi secukupnya.

-3 batang daun bawang, potong-potong.

Bumbu halus :

-7 siung bawang merah.

-6 siung bawang putih.

-1 sendok makan ketumbar.

-1 sendok teh lada bubuk/ utuh.

-3-4 keping kemiri

-1 ruas lengkuas

-1 ruas jahe

-2 cm kunyit

-1 batang serai (ambil putihnya)

Halaman: 1 2
1 2
      
