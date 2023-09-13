5 Buah Tinggi Karbohidrat, Pejuang Diet Jangan Sampai Salah Makan

PERLU diketahui ternyata beberapa buah juga mengandung tinggi karbohidrat. Buah dengan kandungan karbohidrat tinggi. Lumrahnya, ini bisa menjadi alternatif asupan makanan untuk para pejuang diet menurunkan berat badan.

Namun, jika Anda masih mau mengonsumsi sumber karbohidrat lain untuk tubuh seperti nasi atau kentang, maka harus berhati-hati pada buah yang tinggi karbohidrat. Sebab, buah tinggi karbohidrat dapat menggagalkan diet.

Lantas apa saja buah dengan kandungan karbohidrat tinggi tersebut? Simak daftar buah tinggi karbohidrat yang telah dirangkum dari Medical News Today, Rabu (13/9/2023) berikut.

1. Pisang : Pisang merupakan salah satu buah tinggi karbohidrat. Satu pisang berukuran sedang memiliki kandungan 26,9 gram karbohidrat. Buah ini dipercaya dapat membangkitkan energi tubuh.

Selain itu, buah pisang juga kaya akan kalium dan vitamin A dan C. Berdasarkan penelitian dari sumber terpercaya, asupan kalium dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah.

2. Mangga: Mangga adalah salah satu buah tropis yang tinggi akan gula. Hal ini pun menandakan mangga tinggi akan karbohidrat. Satu cangkir buah mangga potong mengandung 28 gram karbohidrat. Selain itu, mengonsumsi buah mangga dapat meningkatkan asupan vitamin C, vitamin A, dan vitamin B6 dalam tubuh.