6 Potret Artis Berbusana Terbaik di MTV Video Music Awards, Ada Taylor Swift

MTV Video Music Awards yang ke-40 baru saja selesai digelar pada Selasa (12/9/20230 waktu New Jersey, Amerika.

Ajang penghargaan yang selalu dinanti setiap tahunnya tersebut pun dihadiri oleh berbagai musisi dunia segudang musisi kenamaan dunia, dihelat di Prudential Center, Newark, New Jersey.

Namun, tidak hanya hadir untuk mendapatkan penghargaan, para bintang dan musisi tersebut pun turut memamerkan busana yang dikenakan di red carpet VMA. Dalam ajang tersebut, peragaan fesyen sama kerasnya dengan pencapaian musik.

Siapakah tahun ini yang datang dengan outfit kece, dan dinilai sebagai artis dengan gaya busana terbaik di VMA 2023? Ini dia ulasannya, dilansir dari Page Six, Rabu (13/9/2023)

1. Taylor Swift: Penyanyi yang memborong piala penghargaan ini tampil menawan dengan dress hitamnya di karpet merah VMA. Taylor Swift mengenakan balutan gaun Atelier Versace yang bertahtakan lambang emas Medusa yang ikonik dengan brand tersebut. Tak ketinggalan, pelantun lagu Bad Blood ini juga mengenakan perhiasan dari brand-brand mewah seperti Anita Ko, Maria Tash, serta Joseph Saidian and Sons.

(Foto: Instagram @mtv)

2. Offset dan Cardi B: Datang bersamaan, Offset dan Cardi tampak stunning dengan outfit mereka di karpet merah VMA. Cardi mengenakan gaun Dilara Findikoglu yang terinspirasi dari baju besi yang dibuat dari ribuan jepit rambut. Sementara itu, sang suami, Offset, juga mengenakan jepit rambut yang serasi dengan gaun Cardi. Unik banget!

(Foto: Instagram @mtv)

3. Olivia Rodrigo: Pelantung lagu Deja Vu ini pun tak mau kalah di atas karpet merah VMA. Olivia mengenakan dress lurus yang bertatahkan kristal Swarovski dari Ludovic de Saint Sernin. Walau tampak sederhana, ia tetap stunning dan menawan hingga buat para penggemar silau akan penampilannya.

(Foto: Instagram @mtv)