Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Artis Berbusana Terbaik di MTV Video Music Awards, Ada Taylor Swift

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |19:30 WIB
6 Potret Artis Berbusana Terbaik di MTV Video Music Awards, Ada Taylor Swift
Artis berbusana terbaik di MTV VMA 2023, (Foto: Instagram @mtv)
A
A
A

MTV Video Music Awards yang ke-40 baru saja selesai digelar pada Selasa (12/9/20230 waktu New Jersey, Amerika.

Ajang penghargaan yang selalu dinanti setiap tahunnya tersebut pun dihadiri oleh berbagai musisi dunia segudang musisi kenamaan dunia, dihelat di Prudential Center, Newark, New Jersey.

Namun, tidak hanya hadir untuk mendapatkan penghargaan, para bintang dan musisi tersebut pun turut memamerkan busana yang dikenakan di red carpet VMA. Dalam ajang tersebut, peragaan fesyen sama kerasnya dengan pencapaian musik.

Siapakah tahun ini yang datang dengan outfit kece, dan dinilai sebagai artis dengan gaya busana terbaik di VMA 2023? Ini dia ulasannya, dilansir dari Page Six, Rabu (13/9/2023)

1. Taylor Swift: Penyanyi yang memborong piala penghargaan ini tampil menawan dengan dress hitamnya di karpet merah VMA. Taylor Swift mengenakan balutan gaun Atelier Versace yang bertahtakan lambang emas Medusa yang ikonik dengan brand tersebut. Tak ketinggalan, pelantun lagu Bad Blood ini juga mengenakan perhiasan dari brand-brand mewah seperti Anita Ko, Maria Tash, serta Joseph Saidian and Sons.

(Foto: Instagram @mtv) 

2. Offset dan Cardi B: Datang bersamaan, Offset dan Cardi tampak stunning dengan outfit mereka di karpet merah VMA. Cardi mengenakan gaun Dilara Findikoglu yang terinspirasi dari baju besi yang dibuat dari ribuan jepit rambut. Sementara itu, sang suami, Offset, juga mengenakan jepit rambut yang serasi dengan gaun Cardi. Unik banget!

(Foto: Instagram @mtv)

3. Olivia Rodrigo: Pelantung lagu Deja Vu ini pun tak mau kalah di atas karpet merah VMA. Olivia mengenakan dress lurus yang bertatahkan kristal Swarovski dari Ludovic de Saint Sernin. Walau tampak sederhana, ia tetap stunning dan menawan hingga buat para penggemar silau akan penampilannya.

 (Foto: Instagram @mtv)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/13/194/2470386/hailey-bieber-pakai-dress-transparan-di-mtv-vma-2021-celana-dalamnya-menewarang-1WsRyi0rLg.jpg
Hailey Bieber Pakai Dress Transparan di MTV VMA 2021, Celana Dalamnya Menerawang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/13/194/2470370/5-potret-artis-di-red-carpet-mtv-vma-2021-megan-fox-nyaris-tanpa-busana-vITC0Dxf3q.jpg
5 Potret Artis di MTV VMA 2021, Megan Fox Nyaris Tanpa Busana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/31/194/2270431/alasan-wajah-the-weeknd-babak-belur-di-mtv-vma-2020-FfkZyXiuqD.jpg
Alasan Wajah The Weeknd 'Babak Belur' di MTV VMA 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/22/194/1939857/deretan-selebriti-wanita-berbusana-terbaik-dan-terburuk-di-mtv-video-music-awards-2018-iY0fijS50A.jpg
Deretan Selebriti Wanita Berbusana Terbaik dan Terburuk di MTV Video Music Awards 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/21/194/1939695/manggung-di-mtv-vma-2018-ariana-grande-kenakan-busana-karya-desainer-indonesia-CnWEZU5sRh.jpg
Manggung di MTV VMA 2018, Ariana Grande Kenakan Busana Karya Desainer Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/29/194/1765463/perhiasan-yang-dipakai-nicki-minaj-di-mtv-vma-2017-mencapai-rp26-miliar-QxmxD7zy1T.jpg
Perhiasan yang Dipakai Nicki Minaj di MTV VMA 2017 Mencapai Rp26 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement