HOME WOMEN WOMEN

Heboh saat Shopee Live, Aurel Hermansyah Jual 16 Ribu Produk di Puncak Kampanye Shopee 9.9

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:30 WIB
Heboh saat Shopee Live, Aurel Hermansyah Jual 16 Ribu Produk di Puncak Kampanye Shopee 9.9
Jakarta- Penyanyi, aktor, sekaligus pebisnis kenamaan asal Indonesia, Aurel Hermansyah, sukses meraup jumlah penjualan yang menggemparkan saat memandu sesi live shopping di Shopee Live. Pada puncak perayaan Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berlangsung pada Sabtu, 9 September 2023, live streaming Aurel di di Shopee Live melalui akun @tokomamanur berhasil menjual lebih dari 16 ribu jumlah produk.

Kebanjiran pembeli ini tentu tidak lepas dari kemampuan istri Atta Halilintar tersebut dalam menciptakan suasana yang menyenangkan sepanjang live berlangsung.

Anak pasangan selebriti Kris Dayanti dan Anang Hermansyah ini memang lihai memberikan review produk yang memuaskan untuk penonton Shopee Live. Belum lagi pembawaan Aurel yang dikenal lucu dan seru membuat penonton antusias untuk berbelanja asyik di live shopping Shopee Live.

Itu sebabnya, sesi live streaming di Shopee Live yang dipandunya tersebut diserbu penggemar setia Shopee hingga meraih angka jumlah penjualan yang fantastis. Bukan kali pertama, Aurel sebelumnya juga pernah membantu mendatangkan belasan ribu jumlah penjualan ketika memandu live sebuah brand kecantikan. Besarnya angka total penjualan ini lah yang kembali diraih oleh ibu satu anak tersebut pada puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day.

Selain kehadiran Aurel Hermansyah, tingginya antusiasme masyarakat dalam meramaikan puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day kemarin juga karena banyaknya promo menggiurkan yang berlaku sepanjang hari.

Promo bombastis yang dihadirkan adalah Shopee Live Semua Diskon 50 persen 24 Jam, Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, hingga Flash Sale Mobil 9RB. Kamu tidak salah baca kok, hanya dengan membayar 9 ribu rupiah saja Sobat Shopee benar-benar bisa membawa pulang mobil Avanza seharga ratusan juta. Cuma di Shopee 9.9 Super Shopping Day yang bisa!

      
