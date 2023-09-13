Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Gandeng Raisa dan Hamish Daud, Pepsodent Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan Gigi

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |14:29 WIB
Gandeng Raisa dan Hamish Daud, Pepsodent Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan Gigi
Peluncuran BKGN 2023 di Fakultas Kedokteran Gigi & Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Gadjah Mada, Selasa (13/9/2023). (Foto: dok. Pepsodent)
A
A
A

JAKARTA - Rasa manis gula memang membuat ketagihan, tidak hanya pada anak-anak tapi juga orang dewasa. Padahal terlalu sering konsumsi makanan yang mengandung banyak gula, selain kurang baik bagi kesehatan tubuh, juga menyebabkan gigi berlubang.

Raisa Andriana dan Hamish Daud, pasangan selebritis yang juga Brand Ambassador Pepsodent, ternyata juga menyukai makanan dan minuman manis. Namun mereka sadar pentingnya membatasi konsumsi gula.

“Kegemaran makanan dan minuman manis harus diimbangi dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut,” kata Raisa saat menghadiri peluncuran BKGN 2023 di Fakultas Kedokteran Gigi & Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Gadjah Mada, Selasa (13/9/2023).

Hamish Daud menambahkan bahwa ia dan keluarganya selalu melakukan ritual yang menyenangkan setiap sikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur, misalnya dengan nyanyi bareng.

“Selain itu, setiap enam bulan kami pasti mengajak anak untuk kontrol sehingga nggak takut ke dokter gigi. Kalau kami bisa, semua keluarga Indonesia juga pasti bisa, yuk kita awali kebiasaan baik jaga kesehatan gigi dan mulut!” katanya.

      
