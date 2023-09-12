4 Contoh Pick Me Girl dan 7 Kalimat yang Sering Diucapkan

Contoh Pick Me Girl dan Kalimat yang Sering Diucapkan, (Foto: Cookie_studio/Freepik)

CONTOH Pick Me Girl dan Kalimat yang Sering Diucapkan, memang menarik untuk diulas. Mengingat istilah Pick Me Girl jadi istilah populer di media sosial, terutama TikTok dan sering digunakan oleh masyarakat perkotaan masa kini.

Lantas, apa sih sebenarnya arti dari istilah pick me girl? Mengutip Urban Dictionary pada Selasa (12/9/2023), pick me girl adalah seorang wanita yang mencari validasi dan perhatian dari pria dengan menyebut bahwa dirinya berbeda dari wanita kebanyakan.

Hal ini baik disampaikan dengan sindiran secara langsung maupun tidak langsung. Sederhananya, pick me girl adalah orang menyebalkan versi perempuan.

Berikut adalah contoh pick me girl dan kalimat yang sering diucapkan oleh para pick me girl, yang diambil dari berbagai sumber.

1. Lebih suka bergaul dengan pria: Contoh pick me girl yang pertama adalah lebih suka berteman dan main dengan pria, alasannya karena karakter pria lebih nyaman, sementara wanita itu problematik baginya. Selain itu juga ingin menjadi satu-satunya wanita di antara banyak pria.

2. Membandingkan diri dengan wanita lain: Contoh pick me girl selanjutnya adalah wanita yang suka membandingkan dirinya dengan wanita kebanyakan. Seperti mengatakan bahwa ia tidak suka berdandan seperti wanita pada umumnya, tidak suka pakai produk skin care, tidak suka pergi ke mall, ataupun tidak suka idol KPop.

(Contoh Pick Me Girl dan Kalimat yang Sering Diucapkan, Foto: Freepik)

3. Berhijab tapi sok nakal: Contoh pick me girl ini biasanya ditemukan di unggahan linimasa TikTok, misalnya berhijab tapi melakukan hal-hal nakal yang tak pantas dilakukan. Misalnya eperti pergi ke club malam atau minum minuman keras. Kemudian video atau gambarnya diunggah ke media sosial sebagai validasi.

(Contoh Pick Me Girl dan Kalimat yang Sering Diucapkan, Foto: Freepik)

4. Membuat konten pamer dirinya wanita baik-baik: Contoh pick me girl lainnya yakni wanita pergi ke bar atau diskotek, tapi hanya untuk minum milkshake dan es teh, dan mendengarkan musik, tidak minum miras ataupun berdansa.

Kemudian, kalimat yang sering diucapkan oleh pick me girl di antaranya:

1. Aku punya banyak teman pria, karena mereka cool dan enggak licik kayak kebanyakan wanita.

2. Bisa dibilang aku itu kayak anak cowok, simple dan enggak ribet.

3. Aku sih tipe cewek yang enggak suka dandan, ya apa adanya saja (sambil foto wajah “alami” tapi pakai filter berlapis)