5 Potret Rafael Struick, Atlet Timnas Indonesia Blasteran Belanda yang Jadi Idola

RAFAEL Struick, pesepak bola muda salah satu anggota timnas Indonesia diketahui tengah jadi idola banyak gadis muda.

Tak hanya andal mengocek bola di lapangan, tapi Rafael juga dianugerahi tampilan visual di atas rata-rata berkat darah campuran Indonesia dan Belanda yang mengalir di tubuhnya.

Jadi penasaran kan seperti apa sih potret Rafael Struick? Menghimpun akun Instagram @rafaelstruick, Selasa (12/9/2023) berikut ulasan singkat lima potret Rafael.

1. Selera fesyen oke: Jika kebanyakan pria muda ogah pakai busana warna pink karena dianggap sebagai warna perempuan. Tidak dengan Rafael, justru ia punya selera fesyen mumpuni dengan tak ragu bergaya memakai busana warna pink.

Contohnya outfit satu ini, anggota klub klub Ado Den Haag ini percaya diri mengenakan T-shirt pink fuschia dipadu celana boxer warna navy blue. Pink siapa takut?

2. Gamer: Layaknya anak muda seusianya, jika sedang tak emrumput, Rafael adalah anak muda yang suka menghabiskan waktu santainya dengan bermain game di rumah.