Antusias Puluhan Anak Panti Asuhan Tanjung Barat Terima Bantuan dari MNC Vision Network dan MNC Peduli

TEPAT hari ini, Selasa (12/9/2023) PT MNC Vision Networks Tbk di bawah naungan MNC Peduli kembali menggelar acara Corporate Social Responsibility (CSR).

Gelaran kegiatan CSR kali ini berupa pemberian bantuan sembako, kebutuhan mandi, dapur dan kebersihan untuk 30 anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta Selatan,

Pendeta Retno Ngapon, Kepala Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengungkap rasa terima kasih dan syukurnya karena adanya bantuan dari tim MNC Peduli dan MNC Vision Networks

Ia menyebut, melihat antusiasme anak-anak asuhnya yang begitu bersemangat, membuatnya merasa bahagia serta bangga karena mendapatkan perhatian lebih.

"Melihat antusiasme anak-anak asing ke sini, tentu begitu mendengar akan ada kunjungan dari MNC TV, anak-anak begitu senang," kata Pendeta Retno kala ditemui di Panti Asuhan Tanjung Barat, Selasa (12/9/2023).

Maka dari itu, sebagai ungkapan rasa senangnya, bahkan anak-anak panti mempersembahkan tari-tarian dan bernyanyi yang tergabung dalam tim paduan suara.

(Foto: MPI/ Novie)

“Mereka mempunyai ide untuk menampilkan tarian, dan juga lagu-lagu yang mereka latih khusus untuk menyambut teman-teman dari MNC Vision Network dan MNC Peduli," sambungnya.

