HOME WOMEN LIFE

MNC Vision Network dan MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan Tanjung Barat

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:41 WIB
MNC Vision Network dan MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan Tanjung Barat
MNC Vision Network dan MNC Peduli berbagi, (Foto: MPI/Novie)
A
A
A

TEPAT hari ini, Selasa (12/9/2023) PT MNC Vision Networks Tbk di bawah naungan MNC Peduli kembali menggelar acara Corporate Social Responsibility (CSR).

Gelaran kegiatan CSR kali ini berupa pemberian bantuan sembako, kebutuhan mandi, dapur dan kebersihan untuk 30 orang anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. 

CFO Infokom Elektrindo, Rachmat Nurhadi mengatakan, kegiatan sosial ini dilakukan untuk mewujudkan bagian dari bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

 BACA JUGA:

"Acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya kami dari PT MNC Vision Networks Tbk yang bersemangat dalam acara ini," ujar Rachmat kala ditemui MNC Portal di lokasi.

(Foto: MPI/ Novie) 

Dalam kesempatan yang sama, di sela-sela pemberian bantuan Rachmat melihat antusias dari para anak asuh di Panti Asuhan Tanjung Barat sangat tinggi. Puluhan anak asuh di panti juga sempat membawakan tari-tarian hingga paduan suara yang dibawakan dengan riang gembira, serta penuh semangat. 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
