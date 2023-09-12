Viral Sigma Male, Dateng ke Nikahan Mantan Memepelai Pria Malah Diusir

BANYAK orang memilih enggan datang ke pernikahan mantan mereka. Banyak yang tidak siap melepas ikatan emosional dengan pasangannya, tidak heran banyak beredar di media sosial orang yang menangis ketika datang ke pernikahan mantan mereka.

Bagaimana tidak, tentu tidak ada yang rela dipisahkan ketika sedang sayang-sayangnnya. Apalagi mereka telah menemani di saat susah dan senang, tapi justru menikah dengan orang lain.

Namun hal itu tidak terbantahkan dengan konten yang di upload oleh akun TikTok @king.cidro. Pada unggahan tersebut terlihat ia membuat konten pergi ke nikahan mantan. Bukannya sedih, justru hal yang ia lakukan sungguh di luar pikiran.

Siapa sangka dia justru membuat konten jedag jedug dengan mantan nya di atas panggung pelaminan. Dia juga memberitahu suami dari mantannya tersebut untuk tidak ikutan berfoto dengan “GAUSAH IKUT LU” yang tercantum pada editan teks video. Tanpa sungkan sang mantan pun juga merangkul tangan lelaki tersebut.

Netizen pun menyebut pria tersebut adalah pria sigma atau sigma male. Berdasarkan kamus bahasa slang, Sigma male adalah istilah yang dipakai untuk menyebut pria yang populer, sukses.

Mereka sangat mandiri tetapi penyendiri sehingga Beale menyebutnya 'serigala penyendiri'. Disebut sigma karena merujuk dari bahasa Yunani yang dipakai menyebut suatu tatanan sosial.