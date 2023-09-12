Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Voli Cantik Kaja Grobelna, Senyum Manisnya Bikin Meleleh

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:01 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Kaja Grobelna, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
Kaja Grobelna. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Kaja Grobelna merupakan anggota tim voli nasional wanita Belgia. Atlet kelahiran 4 Januari 1995 ini memiliki tinggi 188 cm dengan berat 72 kg, dan dipercaya menjadi opposite hitter.

Tidak heran, jika dia telah memenangkan medali perak bersama tim nasional pada European League 2013. Selain itu, ada juga kejuaraan lainnya, diantaranya piala champion pada Polish Cup 2018, Polish Super Cup 2017 dan meraih medali emas pada Polish Championship 2018. Ia juga memperoleh individu award sebagai Best Opposite pada Polish Cup 2017-18.

Tak hanya memukau saat di lapangan, Kaja Grobelna juga kerap tampil menarik saat berada di luar lapangan loh. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @kajagrobelna

Dress mini merah

Kaja Grobelna

Kaja tampil menawan dengan dress mini merahnya saat berpose ditengah jalanan sepi. Ia memadukannya dengan kacamata hitam dan model rambut ponytail.

Bikini putih

Kaja Grobelna

Kaja berpose santai saat menikmati suasana pantai dengan berlatar pasir putih. Ia mengenakan setelan bikini putih dengan rambut pirangnya yang digerai membuat tampilannya kian mempesona.

Winter

Kaja Grobelna

Pada suasana winter akhir tahun, Kaja terlihat tampil santai didepan perapian. Sambil menyeruput minumannya, ia tampil dengan long sleeve coklat dipadukan dengan legging hitam dan syal motif leopard.

Halaman:
1 2
      
