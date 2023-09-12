Perdebatan Warna Kulit Cleopatra, Firaun Wanita Terakhir Mesir

CLEOPATRA adalah perempuan terakhir yang memerintah Mesir kuno selama sekitar 300 tahun, sejak kematian Alexander Agung hingga kebangkitan Kekaisaran Romawi. Wajahnya pun telah diabadikan pada beberapa artefak dari dunia kuno, termasuk koin dan relief.

Mungkin penggambarannya yang paling terkenal adalah relief di kuil Dendera di Mesir yang menunjukkan dia bersama putranya, Caesarion. Namun, terlepas dari penggambaran kuno ini, sebenarnya hanya sedikit yang diketahui tentang sosok wanita paling berkuasa di Romawi itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, kontroversi tersebut berpusat pada sebuah topik yang diperdebatkan: Apa warna kulit Cleopatra? Catatan arkeologi tidak memberikan banyak petunjuk. Jasadnya tidak pernah ditemukan, dan penggambaran yang dibuat kemungkinan besar tidak mencerminkan representasi sebenarnya dari atribut fisiknya.

Cleopatra VII memerintah sekira 51-30 SM dan merupakan penguasa terakhir dinasti Ptolemeus, yang memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Ketika Julius Caesar datang ke Mesir, dia memiliki seorang putra yang diberi nama Caesarion. Kemudian dia menjalin hubungan asmara dengan Mark Antony yang menghasilkan tiga orang anak. Setelah pasukan Octavianus menaklukkan Mesir pada tahun 30 SM, dia bunuh diri.

Terlebih lagi, konsepsi kita tentang warna kulit sebagai "putih" atau "hitam" akan terasa asing bagi orang-orang kuno yang hidup pada saat itu.

Ada sejumlah patung yang mungkin menggambarkan Cleopatra VII yang kini berada di museum-museum yang tersebar di seluruh dunia. Namun, asal-usul patung-patung ini tidak pasti dan apakah mereka benar-benar menggambarkan Cleopatra VII masih diperdebatkan.

Andrew Kenrick, seorang peneliti tamu di University of East Anglia di Inggris, mengatakan bahwa para penulis kuno biasanya tidak membahas seperti apa rupa tokoh-tokoh kuno. Kenrick juga mencatat bahwa patung-patung kuno bisa menyesatkan.

"Patung dan arca dimaksudkan sebagai proyeksi dari berbagai aspek dari sebuah figur, bukan dimaksudkan sebagai kemiripan yang sebenarnya," kata Kenrick seperti dilansir dari Live Science.