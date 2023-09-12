Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pamela Safitri Sebelum Kalah Tinju dari Dinar Candy

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:07 WIB
5 Potret Pamela Safitri Sebelum Kalah Tinju dari Dinar Candy
Pamela Safitri. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELUM lama ini Pamela Safitri dan Dinar Candy melakukan pertarungan adu jotos di Holywings Sport Show (HSS) yang digelar di Bali. Pertandingan antar kedua pedangdut itu terlihat sengit, keduanya sama-sama ingin menang dalam pertandingan.

Sayangnya, Pamela harus kalah melawan Dinar Candy yang sudah memiliki poin banyak sejak ronde pertama. Pamela juga tetap mempertahankan stamina agar tidak tumbang setelah dihujani pukulan oleh Dinar.

Meski kalah pertandingan tinju dari Dinar Candy, Pamela pun tak berkecil hati. Dia tetap tampil slay dalam beberapa foto yang diunggahnya. Lantas, seperti apa potret terbaru Pamela Safitri? Berikut rangkumannya seperti dilansir dari akun Instagram @pamelaaaasafitri.

Tampil seksi pakai busana kuning

Pamela Safitri

Potret Pamela Safitri sebelum pertandingan, dia berfoto dengan temannya. Dalam video itu, Pamela tampil seksi memakai halter jumpsuit mini warna kuning dengan aksen cut out di bagian sampingnya. Dia memadu padankan penampilannya dengan wedges.

Pamer body goals

Pamela Safitri

Pada foto selanjutnya Pamela pose sambil menutup mata sambil menunjukkan body goalsnya. Memakai busana ketat dengan belahan rendah di bagian dada, penampilan Pamela nampak menggoda.

Pamer goyangan di panggung

Pamela Safitri

Meskipun kalah dari Dinar Candy, namun Pamela tetap slay. Bahkan dia sempat berjoget menggoda di atas panggung yang bikin penonton ikut berteriak. Penampilan Pamela sukses menghibur penonton.

Halaman:
1 2
      
