5 Arti Anjing Menggonggong Tengah Malam, Melihat Santet hingga Hantu

BANYAK yang ingin menebak apa arti anjing menggonggong tengah malam karena kerap mendengar beberapa variasi suaranya. Anjing yang selalu menggonggong tengah malam memang perlu diselidiki untuk mengetahui kondisinya secara lebih tepat.

Selain itu, ada berbagai arti terselubung yang jarang dipahami oleh banyak publik. Sejatinya gonggongan anjing dilakukan sebagai bentuk komunikasi dengan lingkungan sekitar maupun pemiliknya baik di waktu siang maupun malam. Sayangnya sangat jarang yang mengetahui arti ucapan anjing ketika bersuara.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (12/9/2023), terkait 5 arti anjing menggonggong tengah malam.

5. Anjing Haus atau Lapar

Arti pertama anjing yang menggonggong tengah malam dikarenakan bahwa anabul sedang lapar atau kehausan. Tentu saja komunikasi tersebut sengaja dilakukan supaya para pemilik tahu dan peka bahwa hewan peliharaannya ini sedang butuh asupan energi makanan dan minuman.

4 Anjing Tidak Nyaman

Suara anjing menggonggong tengah malam mengartikan suatu isyarat bahwa hewan lucu ini merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan anabul kalian disebabkan karena beberapa hal yaitu cuaca panas, kedinginan hingga sakit dan terganggu saat tidur. Oleh karena itu cobalah untuk mengetahui kondisi hewan kesayangan kamu.