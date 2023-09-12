Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Mistis Maryam, Diganggu Jin Selama 26 Tahun hingga Meninggalnya 3 Ustadz yang Menolongnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:04 WIB
Kisah Mistis Maryam, Diganggu Jin Selama 26 Tahun hingga Meninggalnya 3 Ustadz yang Menolongnya
Ilustrasi kisah mistis ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENGUPAS kisah mistis Maryam yang diganggu jin selama 26 tahun. Hal ini diungkapkan dalam podcast Lentera Malam. Dalam host yang bernama Jamal meminta Maryam untuk menceritakan kisahnya.

"Mba Maryam ini diganggu selama 26 tahun ya sampai detik ini? awal mba maryam tau dari mana di dalam tubuhnya ada sosok Jin," ujar Jamal yang memandu podcast tersebut dikutip Youtube Lentera Malam.

Saat itu, Maryam mengungkapkan bahwa sudah mengetahui bahwa di dalam tubuhnya ada sosok jin yang menempel. Sampai seorang Ustad menjadi tumbal saat harus mengeluarkan jinnya.

Kisah mistis

Kisah mistis Maryam yang diganggu jin (Foto: Instagram)

"Saya tahu dari kelas 5 SD, saya sempat di ruqyah tapi kata Ustadnya saya tidak kerasukan. Dan dia bilang ada jin iprit yang suka sama saya. hingga 3 ustadnya jadi tumbal dan meninggal selang 3 bulan hingga 4 bulan," katanya.

Ketiga Ustad yang pernah menjadi tumbal ada ada dari keturunan Syeikh, Kyai. Menariknya, Maryam sudah menjalani ruqyah sebanyak 20 kali namun jin tersebut tidak bisa lepas dari dalam tubuhnya.

Selain itu, kisah mistis Maryam yang diganggu jin ini sering membuatnya tidak nyaman. Salah satunya pernah mendapatkan tusukan paku secara tiba-tiba.

Halaman:
1 2 3
      
