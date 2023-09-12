Apa Arti Winning in Life yang Viral di Sosial Media

APA Arti Winning in Life, akan dijelaskan dalam artikel ini, karena belakangan ini istilah satu ini kerap wara-wiri di jagat maya.

Winning in life merupakan salah satu istilah bahasa Inggris yang viral di sosial media. Secara harfiah, winning in life berasal dari tiga suku kata yakni “winning” yang berarti memenangkan, “in” berarti dalam dan “life” yang berarti kehidupan. Sehingga, dapat diartikan bahwa winning in life adalah memenangkan kehidupan.

Namun, apakah sesungguhnya makna dari winning in life? Apakah hidup ini adalah sebuah permainan di mana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah? Sebelum menjelaskan mengenai definisi winning of life, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing individu.

Seperti pertama, apakah mungkin menang dalam hidup, dan untuk menjawabnya haruslah berpikir secara ekstrem.

( Apa Arti Winning in Life, Foto: Ist)

Hal besar yang yang mungkin bisa diartikan sebagai kemenangan terbesar? Apakah menyembuhkan kanker, menghentikan perubahan iklim atau menghentikan perang antar ras. Setelah memenangkan itu? Lantas permainan apalagi yang harus dimenangkan untuk kehidupan. Jadi mustahil untuk memenangkan hidup, yang bisa dilakukan adalah berusaha yang terbaik untuk terus menang.

(Apa Arti Winning in Life, Foto: Senivpetro/Freepik)