Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Winning in Life yang Viral di Sosial Media

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:30 WIB
Apa Arti <i>Winning</i> <i>in</i> <i>Life</i> yang Viral di Sosial Media
Apa Arti Winning in Life, (Foto: Ijeab/Freepik)
A
A
A

APA Arti Winning in Life, akan dijelaskan dalam artikel ini, karena belakangan ini istilah satu ini kerap wara-wiri di jagat maya.

Winning in life merupakan salah satu istilah bahasa Inggris yang viral di sosial media. Secara harfiah, winning in life berasal dari tiga suku kata yakni “winning” yang berarti memenangkan, “in” berarti dalam dan “life” yang berarti kehidupan. Sehingga, dapat diartikan bahwa winning in life adalah memenangkan kehidupan.

Namun, apakah sesungguhnya makna dari winning in life? Apakah hidup ini adalah sebuah permainan di mana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah? Sebelum menjelaskan mengenai definisi winning of life, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing individu.

Seperti pertama, apakah mungkin menang dalam hidup, dan untuk menjawabnya haruslah berpikir secara ekstrem.

( Apa Arti Winning in Life, Foto: Ist) 

Hal besar yang yang mungkin bisa diartikan sebagai kemenangan terbesar? Apakah menyembuhkan kanker, menghentikan perubahan iklim atau menghentikan perang antar ras. Setelah memenangkan itu? Lantas permainan apalagi yang harus dimenangkan untuk kehidupan. Jadi mustahil untuk memenangkan hidup, yang bisa dilakukan adalah berusaha yang terbaik untuk terus menang.

 

 (Apa Arti Winning in Life, Foto: Senivpetro/Freepik)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement