Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Contoh Latihan Koordinasi dalam Kebugaran Jasmani

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:00 WIB
6 Contoh Latihan Koordinasi dalam Kebugaran Jasmani
Contoh latihan koordinasi dalam kebugaran jasmani. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CONTOH latihan koordinasi dalam kebugaran jasmani akan dijelaskan dalam artikel ini. Latihan koordinasi adalah latihan kelenturan guna melatih jaringan otot, sistem pernapasan kardio, dan sistem saraf pusat atau disingkat SSP.

Latihan koordinasi juga memadukan latihan keseimbangan dan kelincahan ke dalam olahraga rutin, yang bermanfaat bagi koordinasi motorik. Koordinasi motorik merupakan kemampuan menggerakan berbagai bagian tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu.

Contoh Latihan Koordinasi dalam Kebugaran Jasmani

Untuk lebih memahami seperti apa latihan koordinasi, berikut adalah enam contoh latihan koordinasi yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023).

Dalam latihan koordinasi biasanya meliputi gerakan di bawah ini:

1. Koordinasi mata dan tangan,

2. Reaksi terhadap Isyarat (gerakan berdasarkan isyarat secara tepat waktu),

3. Koordinasi tangan dan kaki, dan

4. Kordinasi mata dan kaki.

Berikut adalah 10 contoh latihan koordinasi:

1. Melompat

Olahraga

Melompat adalah contoh latihan koordinasi yang sederhana, selain melatih kekuatan otot kaki, latihan ini juga dapat melatih keseimbangan. Caranya, melompati satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu, atau melompati batu-batu taman.

2. Berdiri dan Melempar Bola

Berdiri dan melempar bola juga salah satu contoh latihan koordinasi. Gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh sekaligus kemampuan koordinasi tangan dan mata.

Caranya, mulai dengan menapakkan kedua kaki di atas lantai. Posisikan tubuh dengan salah satu kaki diangkat sebesar 90 derajat di pinggul, lalu lambungkan bola tenis secara bergantian ke masing-masing tangan, dan mata harus mengikuti bola. Selesaikan satu set dengan 8 -10 pengulangan pada setiap kaki.

3. Kontralateral

Kontralateral adalah contoh latihan koordinasi berikutnya. Caranya, angkat lengan kanan ke atas kepala dan secara bersamaan angkat kaki kiri sebesar 90 derajat di pinggul, lalu tahan selama 3-5 detik dan turunkan ke posisi awal.

Kemudian angkat lengan kiri ke atas kepala dan secara bersamaan angkat kaki kanan sebesar 90 derajat di pinggul, terus anjutkan gerakan latihan secara bergantian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/612/2894133/elaine-lalanne-tetap-bugar-di-usia-97-tahun-ternyata-ini-rahasianya-5wANBhHcqK.jpg
Elaine LaLanne tetap Bugar di Usia 97 Tahun, Ternyata Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/612/2859495/10-macam-komponen-kebugaran-jasmani-yang-harus-diketahui-XjG3BSjvIJ.jpg
10 Macam Komponen Kebugaran Jasmani yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/26/481/2384291/7-cara-sederhana-menjaga-diri-tetap-fit-dan-bugar-selama-pandemi-K0h0LfNnDW.jpg
7 Cara Sederhana Menjaga Diri Tetap Fit dan Bugar Selama Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/08/481/2374369/5-cara-tetap-bugar-bagi-workaholic-salah-satunya-perbaiki-posisi-duduk-rhnmJjkwRR.jpg
5 Cara Tetap Bugar bagi Workaholic, Salah Satunya Perbaiki Posisi Duduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/26/481/2334104/5-cara-mempertahankan-kebugaran-tubuh-agar-fit-menyambut-tahun-baru-oEqe5zaXUm.jpg
5 Cara Mempertahankan Kebugaran Tubuh agar Fit Menyambut Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/06/481/2289300/5-cara-aman-ke-pusat-kebugaran-selama-covid-19-AvLXBJTOin.jpg
5 Cara Aman ke Pusat Kebugaran Selama Covid-19
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement