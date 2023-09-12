Kisah Ayu Lestari, Mantan Artis Cilik Era 80-an yang Rumah Mewahnya Viral Terbengkalai

KISAH Ayu Lestari, artis cilik era 80 menarik untuk dibahas. Nama Ayu Lestari kembali mendadak viral setelah rumahnya yang berada di Cirebon, Jawa Barat menjadi sorotan.

Pasalnya, rumah mewah itu telah terbengkalai selama lebih dari 20 tahun, dan keberadaan Ayu Lestari pun tidak diketahui dimana. Pada 2021, rumah tebengkalai milik Ayu Lestari ini viral setelah diekspos dalam akun YouTube Wekajournal.

Seperti apa kisah Ayu Lestari? Mari simak kisah Ayu Lestari, dulu artis cilik era 80 dan kini rumah mewahnya viral terbengkalai, yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023).

Kisah Ayu Lestari

Ayu Lestari merupakan aktris yang lahir di Bandar Lampung, Lampung pada 1 Desember 1968. Ayu Lestari pun telah banyak membintangi sejumlah judul film di tahun 80-an dan 90-an. Beberapa film yang dibintangi Ayu Lestari ini terkenal memiliki sejumlah adegan panas.

Sejumlah film yang dibintanginya di antaranya Akibat Terlalu Genit tahun 1988, Djago, Jampang II, Suamiku Sayang, Ayu Genit, dan Ajian Pamungkas tahun 1990, Ini Rindu tahun 1991, Si Kabayan Saba Metropolitan tahun 1992, dan Di Balik Pelukan Laki-laki tahun 1995.

Ayu Lestari telah dua kali menikah, setelah gagal dalam pernikahan pertamanya, Ayu Lestari dikabarkan menikah dengan bule asal Jerman Jean Louis Repoche pada 1994. Ayu Lestari kini tak lagi terdengar kabarnya, dan yang menjadi sorotan netizen adalah sebuah rumah mewah yang disebut-sebut sebagai milik Ayu Lestari.