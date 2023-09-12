Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Tidak Boleh Membelakangi Harimau, Bisa Jadi Sasaran!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:44 WIB
Alasan Kenapa Tidak Boleh Membelakangi Harimau, Bisa Jadi Sasaran!
Ilustrasi alasan kenapa tidak boleh membelakangi harimau (Foto: Reuters)
A
A
A

ALASAN kenapa tidak boleh membelakangi harimau akan dibahas dalam artikel ini. Hewan satu ini memang dikenal buas yang sering kali mengkhawatirkan.

Pendidikan penanganan satwa liar perlu diberikan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bertemu dengan satwa liar. Manusia memang sering menunjukkan reaksi yang keliru saat berhadapan dengan satwa.

Reaksi spontan yang muncul seperti berlari membelakangi harimau justru memicu harimau untuk melakukan penyerangan.

Harimau

Alasan tidak boleh membelakangi harimau Foto: (Instagram)

“Diusahakan untuk tidak panik, mundur pelan-pelan dan jangan berlari membelakangi harimau. Harimau itu targetnya menerkam tengkuk mangsanya. Jadi, kalau posisinya membelakangi harimau pasti akan diserang,” kata pakar konservasi satwa liar dari UGM, Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc., dikutip akun UGM, Selasa (12/9/2023).

Hal senada pun diungkapan Alshad Ahmad dalam kanal YouTube-nya, di mana sepupu Raffi Ahmad itu menjelaskan alasan kenapa tidak boleh membelakangi harimau.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178434//butet-SmtR_large.jpg
Dikeroyok Tiga Harimau di Tengah Hutan, Butet Selamat Berkat Perlawanan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168069//viral-dvXF_large.jpg
Viral! Pengendara Motor Bersama Anaknya Diterkam Harimau, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/598/3165853//7_manusia_harimau-iRc5_large.JPG
7 Manusia Harimau Siap Mengaum di GTV Mulai 31 Agustus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161376//petani_tewas_diserang_harimau-RA1q_large.jpg
Diduga Diserang Harimau, Petani di Lampung Tewas dengan Kondisi Tubuh Tak Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907//diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154465//dimangsa-nd0Y_large.jpg
Mengerikan, Pria di Lampung Barat Dimangsa Binatang Buas dan Anggota Tubuh Tidak Utuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement