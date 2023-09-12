Alasan Kenapa Tidak Boleh Membelakangi Harimau, Bisa Jadi Sasaran!

ALASAN kenapa tidak boleh membelakangi harimau akan dibahas dalam artikel ini. Hewan satu ini memang dikenal buas yang sering kali mengkhawatirkan.

Pendidikan penanganan satwa liar perlu diberikan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bertemu dengan satwa liar. Manusia memang sering menunjukkan reaksi yang keliru saat berhadapan dengan satwa.

Reaksi spontan yang muncul seperti berlari membelakangi harimau justru memicu harimau untuk melakukan penyerangan.

Alasan tidak boleh membelakangi harimau Foto: (Instagram)

“Diusahakan untuk tidak panik, mundur pelan-pelan dan jangan berlari membelakangi harimau. Harimau itu targetnya menerkam tengkuk mangsanya. Jadi, kalau posisinya membelakangi harimau pasti akan diserang,” kata pakar konservasi satwa liar dari UGM, Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc., dikutip akun UGM, Selasa (12/9/2023).

BACA JUGA: Mengenal Harimau Benggala yang Mati di Rumah Alshad Ahmad

Hal senada pun diungkapan Alshad Ahmad dalam kanal YouTube-nya, di mana sepupu Raffi Ahmad itu menjelaskan alasan kenapa tidak boleh membelakangi harimau.