Viral! Pria Ini Ingin Beli Handphone Rp2 Juta Dibarter Celana Dalam Bekas, Netizen Shock

Pria ini ingin beli hp dibarter dengan celana dalam. (Foto: TikTok @galih_denali25)

SEBUAH video lucu menjadi viral di sosial media. Video tersebut menampilkan dua orang pria yang sedang COD untuk transaksi handphone Android seharga Rp2 juta.

Uniknya, sang penjual mendapatkan tawaran yang aneh dan tak lazim dari sang pembeli. Ya, pembeli tersebut ingin menukar handphone dengan kancut alias celana dalam. Dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu, sang penjual tampak kebingungan.

Sebab handphone yang dia miliki ingin ditukar dengan celana dalam yang sudah terlihat sangat lusuh.

"Ini dua juta, ditukar sama kancut? Ya gak mau. Masa hp ditukar kancut," kata si penjual.

Yang membuat video semakin lucu, si pembeli tetap ngotot menawarkan celana dalam miliknya ditambah dengan sebuah ponsel yang dia genggam. Sang pembeli yang minat dengan handphone tersebut bahkan menawarkan jaket yang aia kenakan.

"Ada kancut, ada hp, ada jaket, tuker hp ini," tawar si pembeli.

Mendengar tawaran tersebut, si penjual menolaknya sambil tertawa. Dengan logat sunda, penjual kemudian meminta pembeli untuk merinci harga pakaian yang dikenakan untuk memastikan apakah sudah mencapai Rp2 juta, sesuai dengan harga handphone yang dia ingin jual.

"Kancut Rp150 ribu, hp Rp250 ribu, jaket Rp500 ribu, celana Rp450 ribu," tutur si pembeli.

"Aduh rugi atuh mang," kata si penjual.

Hingga berita ini dimuat, video yang diupload oleh @galih_denali25 itu telah ditonton lebih dari 5,8 juta kali. Ratusan ribu komentar telah ditinggalkan netizen, yang mana beberapa dari mereka mengaku tak bisa berhenti tertawa.