Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Terbaru

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |03:23 WIB
Potret Mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Terbaru
Kumpulan foto Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan (Foto: Instagram/rendykjaernett)
A
A
A

POTRET mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan terbaru langsung jadi perbincangan hangat warganet. Keduanya memutuskan rujuk usai rumah tangga mereka diterpa isu perselingkuhan.

Dalam proses rujuk keduanya menandatangani proposal pedalaman. Proposal tersebut berisi rencana keduanya dalam membangun kembali rumah tangga yang sempat goyah.

Kini hubungan keduanya sudah nampak kembali hangat. Baik Rendy maupun Lady tidak sungkan dalam menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik.

Berikut potret mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan terbaru melansir berbagai sumber, Selasa (12/9/2023):

1. Saat Sehat Ataupun Sakit

Potret mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Melalui Instagram Story, Rendy Kjaernett membagikan foto mesra dirinya dengan Lady Nayoan. Dalam foto tersebut Randy memeluk hangat istrinya usai mendapat pemeriksaaan kesehatan di rumah. Diketahui ada anggota keluarga mereka yang sedang sakit dan mendapatkan pemeriksaan ke rumah oleh pihak Rumah Sakit.

2. Live Tik Tok Bersama

 Potret mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan makin gencar menunjukkan kemesraan di media sosial. Kali ini keduanya live bersama di akun Tik Tok milik Lady. Terlihat Rendy membantu sang istri menata rambutnya. Sementara itu, Lady sibuk membaca isi kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184353//suami_istri-jtqs_large.jpg
Uang Suami Milik Istri, Uang Istri Juga Milik Suami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182268//pernikahan-t1KZ_large.jpg
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/330/3175118//pasutri-1rcd_large.jpg
Bertengkar dengan Suami, Bolehkah Istri Pergi Meninggalkan Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174137//rendy_kjaernett-jlGE_large.jpg
Rendy Kjaernett Diisukan Bakal Pensiun Berakting untuk Jadi Pendeta, Istri Buka Suara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement