Potret Mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan Terbaru

POTRET mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan terbaru langsung jadi perbincangan hangat warganet. Keduanya memutuskan rujuk usai rumah tangga mereka diterpa isu perselingkuhan.

Dalam proses rujuk keduanya menandatangani proposal pedalaman. Proposal tersebut berisi rencana keduanya dalam membangun kembali rumah tangga yang sempat goyah.

Kini hubungan keduanya sudah nampak kembali hangat. Baik Rendy maupun Lady tidak sungkan dalam menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik.

Berikut potret mesra Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan terbaru melansir berbagai sumber, Selasa (12/9/2023):

1. Saat Sehat Ataupun Sakit

Melalui Instagram Story, Rendy Kjaernett membagikan foto mesra dirinya dengan Lady Nayoan. Dalam foto tersebut Randy memeluk hangat istrinya usai mendapat pemeriksaaan kesehatan di rumah. Diketahui ada anggota keluarga mereka yang sedang sakit dan mendapatkan pemeriksaan ke rumah oleh pihak Rumah Sakit.

2. Live Tik Tok Bersama

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan makin gencar menunjukkan kemesraan di media sosial. Kali ini keduanya live bersama di akun Tik Tok milik Lady. Terlihat Rendy membantu sang istri menata rambutnya. Sementara itu, Lady sibuk membaca isi kolom komentar.